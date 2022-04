Altfel de refugiați

Întregul lot de cai de la o școală de echitație din Kiev se află de aproximativ o lună de zile la o fermă din Moara, unde un ONG din Germania și veterinari din Suceava s-au ocupat și se ocupă cu toată implicarea posibilă pentru ca acestor cabaline de elită să le fie bine.

Doctorul Sorin Mihai Voloșeniuc, directorul executiv al Direcției Sanitar Veterinare Suceava, a subliniat că fără implicarea acestor oameni de bine și a fundației Equiwent soarta acestor cai ar fi fost sub un mare semn de întrebare. Asta pentru că este vorba de nu mai puțin de 20 de cai ce au trebuit preluați de la vamă, practic de pe teritoriul ucrainean, transportați, duși în adăposturi, hrăniți, inclusiv menținuți într-o formă decentă.

O femeie însărcinată, cu doi copii după ea, a venit cu o mașină în care transporta doi cai. Era disperată că lăsase alți 18 în urmă

Povestea a fost dramatică încă de la început. O femeie însărcinată, cu doi copii după ea, a venit spre România cu o mașină în care transporta doi cai. Era disperată că alți 18 erau rămași la Kiev, cu un viitor incert.

Sesizat de acest caz dramatic, doctorul Sorin Mihai Voloșeniuc a căutat imediat soluții.

”Clinica Equiwent a fost prima care a răspuns demersurilor noastre și a înființat în timp record în incinta cabinetului medical veterinar de la Moara o fermă de carantină în care sunt găzduite 22 de animale. S-au recoltat probe de sânge, s-au efectuat toate analizele, caii sunt sănătoși, iar în zilele următoare, în funcție de decizia proprietarului, caii vor urma diferite destinații”, a explicat Sorin Mihai Voloșeniuc.

La ”pachet” cu cei 20 de cai au venit și câțiva ponei, măgari și animale mici.

Soluția salvatoare pentru femeia aflată în mare impas

Este destul de ușor de intuit cam ce costuri au necesitat transportul acestor cai dinspre Kiev, amenajarea în regim de urgență a adăposturilor acestora, hrana, personalul de îngrijire etc.

”Marea majoritate a cailor sunt de la o școală de echitație de lângă Kiev. Femeia care a venit cu primii doi cai era dezorientată și neliniștită. A plecat și cu copiii după ea, doar soțul a rămas în Ucraina. Vreau să mulțumesc în mod deosebit domnului Markus Raabe, fondatorul Equiwent, care s-a ocupat de tot prin prisma părții financiare și nu numai. A fost o implicare totală, putem spune că avem un final fericit și un model de colaborare între autorități și ONG”, a arătat Voloșeniuc.

Alte centre de cai din Ucraina nu au avut același noroc

”Dacă în trecut caii ne-au purtat în războaie și ne-au ajutat să ne apărăm țara, acum am ajuns noi să salvăm și să apărăm caii, să îi ferim din calea războiului”, a constata doctorul Voloșeniuc. El a subliniat că are cunoștință și de cazuri fără final fericit, cu centre de cai din Ucraina care au fost bombardate, iar animalele nu au mai putut fi salvate.

Caii au parte, mai nou, și de mișcarea de antrenament zilnică, cu o persoană autorizată

Printre voluntarii care se implică pentru ca acestor cai să le fie bine și este prezentă în fiecare zi la ferma de la Moara se numără și medicul veterinar Mirela Afilipoaie, de la Cabinetul Med Equivet, reprezentantul de la Moara al EQUIWENT din Germania.

”Ne-am mobilizat toți, am fost în vamă la Halmeu, am preluat caii, a fost destul de greu, a trebuit să trecem în Ucraina. Când i-am preluat caii erau deja epuizați, agitați, erau pe drum de 48 de ore, au trecut de multe filtre. Într-un final am reușit să facem transferul, iar în câteva zile caii s-au clamat, și-au revenit”, a relatat Mirela Afilipoaie.

Juliane von Crailsheim din Germania se ocupă zilnic de dresajul cailor care au nevoie să facă mișcare, nu pot fi ținuți pe termen lung doar în padoc.

Caii sunt scoși zilnic la mișcarea cu care erau obișnuiți, într-un țarc, unde își pot face cât de cât antrenamentul.

”Noi aveam aici doar patru cai, iar de la o zi la alta am ajuns la 20. A trebuit să ridicăm în timp scurt și adăposturile pentru acești cai. A fost nevoie de multă muncă fizică, de hrană și costuri efective mari, dar ne bucurăm că am reușit să îi ajutăm”, a încheiat medicul Mirela Afilipoaie.

Equiwent - Potcovire cai, sterilizare câini, ajutor pentru familii defavorizate

ONG-ul din GermaniaEquiwent este prezent deja de mai multă vreme la Suceava și este implicat, prin medici veterinari de la Suceava, în mai multe acțiuni exclusiv umanitare.

Fundația, cu echipele sale mobile de potcovari și de medici veterinari, asigură potcovit ortopedic la caii cu probleme din zona Sucevei, dar și tratamente și consultații de specialitate pentru cabaline.

Fundația desfășoară și un program gratuit de sterilizare a câinilor din Suceava, proveniți din zone sărace, vulnerabile.

Fundația a susținut și susține și copii defavorizați să meargă la școală, susține material familii cu probleme medicale și a construit case pentru oameni rămași pe drumuri după incendii sau alte dezastre.