La „Românii au Talent”

Tânărul poet Sebastian Crăciun, din Câmpulung Moldovenesc, diagnosticat de la o vârstă fragedă cu tetrapareză spastică, s-a prezentat la „Românii au Talent”, show-ul difuzat de PRO TV pe 1 aprilie, cu un număr de „sit down comedy”, uimind juriul, dar și milioanele de telespectatori care au urmărit emisiunea.

„Sper să mă cunoască oamenii, să mă placă, și eventual, dacă nu s-au săturat de mine, să-mi cumpere cărțile”, și-a motivat Sebi Crăciun participarea la „Românii au Talent”. Autor a șapte volume, cele mai multe de poezie: „Freamăt de speranţă”, poezie, 2013, „To be or not Toby”, literatură pentru copii-proză, 2013, „Cu cartea pe carte călcând”, poezie, 2015, „Numărătorul de paşi”, poezie, 2016, „DEmers”, poezie, 2017, „Aș vrea să știu”, antologie de poezie filosofico-teologică și minieseuri, 2019, și „Caritate într-un act”, teatru, 2021, Sebi Crăciun a demonstrat și pe scena de la „Românii au Talent” că are mult umor, replicile sale pline de autoironie (cu referire, în special, la boala de care suferă, tetrapareză) să trezească admirație din partea juraților.

„Sunt sigur că autoironia este forma potrivită cu care poți întâmpina așa ceva, pentru că nu înseamnă o negare. Eu sunt conștient de ceea ce sunt, dar sunt conștient și că poate ieși ceva bun din asta. Mi-am creat perspectiva de om care e foarte ok cu boala pe care o are. Eu și ea suntem mai mult ca niște colegi de scenă. Nu ne suportăm, neapărat, în viața de zi cu zi, dar nu putem scăpa unul de altul, așa că uneori colaborăm. Boala face mișto de mine, eu fac mișto de ea, ne mai luăm la trântă câteodată”, a spus Sebi.

Tot din roast-ul cu care s-a prezentat tânărul câmpulungean la „Românii au Talent” am reținut: „Se poate râde despre orice. Dacă Dumnezeu are atâta umor încât să facă o ființă ca mine și eu pot să am umor cu el. Ne permitem, noi suntem prieteni buni”. Până la urmă, momentul prezentat pe scenă a fost construit ca un dialog între el și Dumnezeu. Ce a cerut, ce a primit de la Divinitate....

Vă reamintesc faptul că, de-a lungul anilor, Sebi, în vârstă de 19 ani, a publicat mai multe volume de poezie, pe care le-a vândut pentru a-și acoperi costurile tratamentelor. Și astăzi face același lucru. Cele 7 volume scrise de Sebi se pot achiziționa la prețul de 200 de lei. Dacă se achiziționează separat, un volum costă 40 de lei. Pentru a intra în posesia acestor cărți puteți lua legătura cu Sebi Crăciun sau cu Anca Crăciun, mama lui Sebi, pe rețelele de socializare.

Patru de „Da” pentru Sebastian Crăciun, la masa juraților

Andi Moisescu: „Mie mi se pare că el are un atu. Poate va suna ciudat ceea ce spun acum, sau de-a dreptul o nebunie, dar anumite glume doar el le poate face. Poate că ai găsit un drum care ar putea să-ți aducă foarte mari satisfacții. Și, de fapt, ăsta mi se pare marele câștig, pentru că el nu e numai pentru tine, ci pentru toți cei care se află în situația ta”.

Andra: „Să știi că te-am ascultat și mi-a plăcut ce-am auzit. Ne-ai făcut pe noi să te privim altfel și să apreciem curajul ăsta cu care ai povestit lejer despre tot ce ți s-a întâmplat în viață”.

Dragoș Bucur: „Tu îți dai seama câți oameni cu tetrapareză nu au curaj să iasă din casă? Faptul că tu ești acum aici pe scenă, faptul că tu ne-ai făcut să râdem, ne-ai emoționat, o să-i facă pe ăia de acasă, o să le dea un curaj. Vreau să-ți mai spun ceva. N-o să te țină minte istoria pentru ziua de azi, dar dacă ești băiat deștept, și eu cred că ești, pornind de la experiența de azi, poți să intri pe un drum care într-un anume punct va face ca istoria să te țină minte”

Mihai Bobonete: „Știu ce înseamnă stand-up comedy, umorul de sine, și știu cât de bine vindecă asta orice boală, nu doar tetrapareza. Eu merg cu tine până la capăt”.

Jurații i-au acordat patru de „Da” tânărului poet Sebi Crăciun, acesta trecând în etapa următoarea a show-lui de la PRO TV. Când a ieșit de pe scenă, în culise îl aștepta Anca Crăciun, mama sa, care l-a îmbrățișat și l-a felicitat pentru că a mers singur pe scenă, fără să fie sprijinit, ceea ce înseamnă foarte mult pentru o persoană cu tetrapareză. Sebi este un învingător, și noi știam asta. Acum știe o țară întreagă. Actorul Dragoș Bucur, impresionat de evoluția tânărului bucovinean, a ținut să vorbească despre Sebastian Crăciun și după evoluția lui pe scenă, într-un testimonial: „Băiatul ăsta cred că este mult mai puternic decât ne imaginăm noi. Noi vedem acum un vârf al unui iceberg imens. El este puternic că merge, el este puternic că vorbește. El este puternic pentru că încearcă să accepte o situație pe care nu o poate schimba. El a reușit să transforme această durere, suferință, luptă, chin într-un moment de comedie. (...) Este greu să faci comedie, este aproape imposibil să faci comedia așa cum a făcut el”.