Aniversare

„La mulți ani, colegiului nostru!”, este urarea care s-a auzit la sfârșitul lunii martie atât în cancelaria cât și în sălile de clasă ale Colegiului Tehnic „Mihai Băcescu”, din municipiul Fălticeni. Instituție de învățământ renumită, cu un efectiv de aproximativ 1500 de elevi și circa 100 de persoane care le sunt alături ceas de ceas în procesul educativ, această școală reușește, de puțin mai mult de 100 de ani, să demonstreze că este puternică. Desigur, așa cum spune o vorbă din bătrâni, „obrazul subțire cu cheltuială se ține”, iar tâlcul acestei ziceri e foarte bine cunoscut atât celor aflați acum la conducerea școlii cât și celor care i-au condus destinul de-a lungul anilor, niciunii dintre ei neprecupețind niciun efort de dezvoltare, de înfrumusețare sau de promovare a acestei școli fălticenene. Au fost, de altfel, dezideratele tuturor echipelor manageriale, pentru că imaginea unei școli în lume este dată de calitatea elevilor pe care îi formează, de rezultatele care se adună în palmares și de bucuria cu care îi este rostit numele de toți cei care au învățat sau și-au creat legături cu aceasta. Munca neobosită a profesorilor acestei școli, eforturile lor susținute și rezultatele deosebite obținute în munca cu elevii nu au trecut neobservate, ceea ce a făcut ca numele Colegiului Tehnic „Mihai Băcescu” să răsune la nenumărate competiții naționale și internaționale, iar aceasta să se oglindească și în cele 5 titluri de Școală europeană primite. Desigur, toate acestea nu înseamnă nimic altceva decât efort și implicare și presupun, pentru viitor, o mai mare răspundere, preocupare și super putere de muncă. Evident, totul a fost posibil și cu sprijinul și înțelegerea autorităților locale care, an de an, au încercat să facă front comun cu conducerea Colegiului și așa chipul ușor îmbătrânit al școlii a suferit unele „operații estetice” care au avut darul de a-i bucura atât pe profesori, dar mai ales pe elevi: teren de sport modern, centrale termice noi și performante, cămin complet reabilitat, săli de clasă modernizate etc.

Multiple activități de marcare a aniversării au avut loc pe parcursul ultimei săptămâni din luna martie

Imaginativi și extrem de muncitori, pasionați și dedicați meseriei pe care și-au ales-o, dascălii Colegiului Tehnic „Mihai Băcescu” nu au făcut nici la ceas aniversar rabat de la felul lor de a fi și săptămâna trecută au pregătit tot felul de activități care să marcheze un nou an înscris pe răbojul vieții școlii lor dragi. Fie că a fost vorba despre concursuri ce au avut ca temă istoria Colegiului sau biografia academicianului Mihai Băcescu, distinsul om de știință al cărui nume îl poartă, despre momente de evocare a unor evenimente importante din viata școlii, despre expoziții cu creații ale elevilor, despre dezbateri sau conferințe, toate au captat interesul elevilor dar și al unor parteneri din comunitatea locală sau chiar străini. Astfel, la Centrul de Documentare și Informare, cu sprijinul profesorului documentarist Mattyllena Boicu și a colegilor de specialitate de la Atelierul școlii (Ionela Scripcă, Doina Blanaru) a fost realizată o minunată expoziție cu obiecte create de elevii claselor de textile și design vestimentar. De asemenea, la sala Multimedia a fost prezentat pentru elevii claselor a noua filmul de prezentare a școlii, precum și un material despre activitatea academicianului Mihai Băcescu, astfel încât și „bobocii” Colegiului să afle ce personalitate a fost acesta și să realizeze că în viață esențial este să vrei mereu să îți depășești condiția și să faci eforturi pentru a deveni cea mai buna versiune a ta.

Conferința „Să ne protejăm mediul înconjurător”

Având în vedere că academicianul Mihai Băcescu, cel al cărui nume îl poartă școala a fost un renumit om de știință, pasionat de oceanografie și hidrobiologie, una dintre activitățile derulate la ceas aniversar a pornit tocmai de la ideea de mediu, de spațiu curat, nepoluat. Este vorba despre conferința „Să ne protejăm mediul înconjurător”, organizată de profesoara Elena Ghenghea, în colaborare cu colegele de limba franceză Geanina Moroșan și Dana Alexa și cu sprijinul profesorului documentarist Mattyllena Boicu, ce a avut loc joi, 31 martie, la Centrul de Documentare și Informare din cadrul școlii. În deschiderea întâlnirii la care au participat circa 50 de elevi și profesori, doamna director adjunct Silvia Mariana Țuca a rostit câteva cuvinte despre Colegiu, apoi câteva eleve (Ioana Acatrinei, Anca Botezatu, Cristiana Chirilă, Rebecca Cora, Emilia Luca și Ștefania Munteanu) au prezentat un material video despre C.T. „Mihai Băcescu”. De asemenea, profesoara Lenuța Rusu, de la Clubul Copiilor și Elevilor, fostă elevă a Colegiului Tehnic „Mihai Băcescu”, ne-a citit câteva din creațiile ei, cuprinse în cea mai recentă lucrare a sa. Invitat să susțină conferința a fost unul dintre cei mai recenți colaboratori ai Colegiului, profesorul francez Dominique Lefevre, specialist în dezvoltare durabilă, fondator al Asociației Terralbastra și fost colaborator NASA. Foarte bun cunoscător al modului de lucru cu elevii, profesorul francez a avut grijă să pregătească un material video extrem de interesant despre ceea ce a reușit să observe in municipiul Fălticeni, respectiv în zonă, legat de problemele de mediu. Materialul său bogat în date și imagini, dublat de un discurs clar, precis și adaptat elevilor de liceu a fost foarte bine primit de aceștia, iar informațiile legate de poluarea produsă de mucurile de țigară a avut darul de a-i șoca pe elevi. De altfel, unii dintre ei au venit, ulterior, și cu o serie de soluții în ceea ce privește acest factor major de poluare. Printre cei care au oferit soluții au fost chiar doi elevi de clasa a cincea, Ecaterina Mitrea și Sebastian Stas care au propus ca pentru a reduce poluarea cu mucuri de țigară, aruncate la întâmplare prin tot orașul, toate băncile amplasate în Fălticeni să aibă atașate scrumiere, la fel să se facă și la coșurile de gunoi, iar în zonele aglomerate din oraș să existe mult mai multe scrumiere. La finalul conferinței, directorul Colegiului, profesor doctor Palaghia Radion a rostit un scurt discurs de încheiere, în limba franceză, care l-a impresionat pe oaspetele francez, iar un grup de elevi de gimnaziu (Sofia-Maria Dăscălescu, Marta Andreica, Andrei Purdilă și David Șorodoc) și de liceu (Bianca Ignat și Gabriela Nica) au susținut un moment artistic extrem de reușit.

O altă activitate interesantă a fost cea pregătită de catedra de Religie (profesoara Maria Peiu, profesoara Angelica Boambă, preotul Radu Bold și preotul Ciprian Meștereanu) împreună cu alți doi preoți invitați: preotul Iulian Mihăilă, fost profesor al școlii și preotul Bogdan-Constantin Feștilă, profesor de limba română la Colegiul Tehnic „Mihai Băcescu”. Este vorba despre o slujbă de pomenire oficiată în memoria academicianului Mihai Băcescu, cel care la 28 martie 1998, cu prilejul sărbătoririi sale la vârsta de 90 de ani, a acceptat ca instituția școlară fălticeneană să îi poarte numele și care, un an mai târziu se stingea din viață.

Liana SĂVESCU-GHENGHEA