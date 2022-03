4-8 aprilie

Sucevenii pot să doneze sânge, în perioada 4-8 aprilie 2022, în cadrul Campaniei naționale „Azi donezi, mâine salvezi!”. Sunteți așteptați la Centrul Județean de Transfuzie Sanguină Suceava, Bulevardul 1 Mai, nr. 11, Suceava 720224, de luni până vineri, între orele 07:30 și 13:30. Organizatorii campaniei de pe plan local, eveniment intitulat „Donează sânge, fii erou!”, promit multe surprize pentru donatori oferite de partenerii Fortech și Spartan.

Pentru a facilita procesul de donare, puteți să vă programați prin aplicația BlooDoChallenge. Principalele criterii pe care trebuie să le îndepliniți pentru a putea dona sânge sunt: vârsta: 18-60 de ani; greutate: femei și bărbați - între 60 și 100 kg; pulsul: 60-100 bătăi pe minut; să nu suferiți de boli cronice (diabet, cancer, ciroză hepatică, boli autoimune, alte boli infecțioase etc.); să nu aveți alergii severe (cele sezoniere, minore nu sunt criteriu de excludere); să nu fi suferit intervenții chirurgicale majore în ultimele 6 luni, operații minore în ultimele 3 luni sau intervenții stomatologice mici în ultimele 7 zile; să nu fiți sub vreun tratament medicamentos (suplimentele alimentare precum vitaminele și mineralele, de exemplu vitamina C și Zinc, sunt acceptate); să nu vă fi tatuat și să nu vă fi pus piercing în ultimele 6 luni; să nu fiți în perioada menstruală (sau cu câteva zile înainte sau după); să nu consumați alcool cu 48 de ore înaintea donării.

Puteți afla mai multe informații despre donarea de sânge de pe site-ul www.doneazasangefiierou.ro. „Azi donezi, mâine salvezi!”, „Donează sânge, fii erou!” sunt câteva îndemnuri cu care organizatorii vă invită să le fiți alături în acest proiect al Federației Asociațiilor Studenților în Medicină din România (FASMR) și parte a programului Standing Committee On Public Health (SCOPH). Echipa „Donează sânge, fii erou!” este formată din reprezentanți ai Societății Studenţilor Medicinişti Iaşi (SSMI). Grafica afișului campaniei este realizată de Andrei Ilieș, voluntar al departamentului de Imagine al proiectului „Donează sânge, fii erou!” - Organizația Studenților Mediciniști din Cluj - OSM Cluj, cu ajutorul Oanei Mariș, Ioanei Șipoș și al lui Rafael Chiș. Persoană de contact: Irina Pîțu, studentă la Facultatea de Medicină din Iași, telefon: 0754 531 055, coordonatoarea campaniei pe zona Sucevei, Irina fiind suceveancă.