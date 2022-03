Oportunitate

Studenții suceveni din ultimul an pot să se înscrie la „GraduatE.ON – Programul pentru Absolvenți”, în vederea angajării. Programul este dedicat studenților din ultimul an de studiu, în domeniile economic, tehnic și IT, care doresc să lucreze în cadrul Grupului E.ON din România. Înscrierile se fac pe site-ul https://www.eon-romania.ro/ro/cariera/graduate-on.htmlîncepând din 8 martie și se derulează pe parcursul a circa șase săptămâni. Mai mult de jumătate dintre tinerii angajați până acum prin intermediul programului au ajuns să coordoneze echipe sau proiecte în cadrul E.ON.

GraduatE.ON, programul inițiat de E.ON România, are o tradiție de 16 ani și își deschide porțile pentru o nouă generație de tineri dornici să înceapă o carieră în domeniul energiei. Sub motto-ul „Începe astăzi să construiești energia viitorului”, sunt încurajați să aplice studenți din ultimul an de studiu, nivel licență sau masterat, în domeniile economic, tehnic și IT.

Perioada de înscriere se întinde pe parcursul a circa șase săptămâni, începând cu 8 martie, până în 22 aprilie inclusiv, și sunt eligibili tineri cu un background solid în domeniul studiat și care au interese și activități extra-curriculare semnificative (din organizații studențești, ONG-uri, au participări la sesiuni de comunicări științifice), precum și cunoștințe bune de Microsoft Office și limba engleză. Un plus îl constituie și disponibilitatea de a călători și de a efectua stagii de pregătire în diferite orașe din țară.

La absolvire, E.ON România oferă tinerilor un job stabil cu beneficii atractive, stagii diverse pentru a vedea unde se potrivesc cel mai bine și mentori pregătiți să-i încurajeze încă de la începutul carierei.

Procesul de recrutare este complex și implică mai multe etape de selecție și departajare. După angajare, timp de doi ani, tinerii vor avea ocazia să cunoască, să învețe și să exploreze departamentele din cadrul companiilor E.ON.

Prin Programul pentru Absolvenți GraduatE.ON au fost angajați până în prezent peste 160 de absolvenți, dintre care 80% și-au construit o carieră în cadrul companiei și mai mult de jumătate au ajuns să coordoneze echipe sau proiecte.

Mai multe informații despre GraduatE.ON, etapele de recrutare și experiențele absolvenților din program se găsesc pe site-ul E.ON (www.eon-romania.ro/ro/cariera), secțiunea GraduatE.ON (https://bit.ly/3c5ciSU), dar și pe pagina de Facebook E.ON Cariere.