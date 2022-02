Blocaj

Blocajul de la proba practică a examenului pentru permis de conducere nu pare a avea șanse reale de rezolvare în următoarea perioadă. Din contră, criza de examinatori s-a adâncit, chiar comparând situația cu cea de la începutul anului. Din informațiile noastre, la acest moment cei patru examinatori care ies zilnic pe traseu sunt la limita răbdării, fiindu-le tot mai greu să facă față zecilor de candidați și multor altora care sunt disperați că nu mai sunt programați și la a doua examinare, după ce au picat la prima.

Marea problemă este că toate promisiunile venite dinspre minister, Direcția Generală Regim Permise de Conducere ori dinspre Prefectura Suceava, cu privire la suplimentarea numărului de examinatori, nu s-au concretizat ori s-au realizat doar pe intervale scurte de timp.

Efectul de bumerang al interdicțiilor impuse de DNA – 15 foști examinatori sunt acum pe tușă

2022 a început la Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Autovehiculelor Suceava cu cinci examinatori la proba de traseu. În februarie au rămas patru, iar săptămâna trecută au fost doar trei, unul dintre examinatori având de urmat un curs. De ieri s-a revenit la patru examinatori, cu tot cu șeful serviciului, comisarul-șef Adrian Vasile Hlaghi, care a acceptat să facă și activitatea de examinare, deși are și alte atribuții specifice postului de șef.

Pentru a vă face o idee despre dimensiunea crizei de oameni, sunt nu mai puțin de 15 examinatori din garda veche care acum nu mai fac această activitate, din varii motive. Cei mai mulți dintre ei sunt din lotul celor anchetați de procurorii de la DNA în dosarul de corupție și au interdicție de a participa la examene, iar restul sunt în concediu medical, concediu creștere copil, unul este declarat apt limitat, iar un altul s-a pensionat.

Marea problemă este că cei anchetați de DNA sunt doar suspendați de pe posturile de examinatori, până la finalizarea anchetei. Ei se bucură de prezumția de nevinovăție, până la o sentință finală a instanțelor de judecată privind faptele de care sunt acuzați de procurorii DNA. Așadar, ei practic ocupă locurile în continuare, deși nu fac examinare.

Polițiștii și jandarmii nu prea se înghesuie să devină examinatori din cauza salariului

Soluții la criza de examinatori ar mai fi, prin încadrarea unor examinatori pe perioadă determinată ori prin detașări de polițiști sau jandarmi la Serviciul Permise și Înmatriculări Suceava. Și aici sunt însă tot felul de impedimente.

Unul ar fi că un subofițer-agent care devine examinator auto are un salariu de aproximativ 3.000 de lei, deloc motivant. Un agent de poliție, de exemplu, are venituri mai mari, având în vedere sporurile de noapte, norma de hrană etc.

În aceste condiții, cu doar patru examinatori pentru toate categoriile, candidații pot avea parte de cel mult două șanse într-un an de zile, pentru a promova proba de traseu.

Puținii examinatori pot și ei pleca oricând, dacă nu se găsesc soluții pentru o activitate cât de cât normală

Cei patru examinatori care lucrează acum (doi polițiști și doi jandarmi) sunt delegați la Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Autovehiculelor Suceava, astfel că pot oricând pleca înapoi de unde au venit. Având în vedere criza și situația tot mai grea, dacă nimeni nu se implică serios, activitatea la nivel de examinare permis ar putea fi blocată total.

Inclusiv șefului Serviciului Permise și Înmatriculări Suceava îi expiră delegarea pe post la începutul lunii aprilie.

De precizat și că rata de promovabilitate a scăzut semnificativ, ceea ce accentuează și mai mult presiunea pe listele de așteptare. Această scădere se datorează, am putea trage concluzia, faptului că examenul se dă mai corect și fără vechile practici

Promovabilitatea generală a scăzut, anul trecut, la sub 30%, față de peste 53%, cât a fost în anul 2020.

Din cauză că nu a găsit sprijin în rezolvarea problemelor legate de personal, a plecat de la conducerea Serviciului Permise și Înmatriculări Suceava și subcomisarul Alexandru Duțuc, care venise cu gânduri mari la conducerea instituției, la începutul anului trecut.

Au urmat apoi șefi detașați de prin țară, deloc dornici să stea prea mult pe la Suceava.

Cel mai notoriu a fost cazul inspectorului principal de poliție Andrei Viorel Donciu, care a fost ridicat de DNA de la Suceava, într-un dosar privind fapte de corupție din perioada în care a condus structura similară din Maramureș.

Actualul șef al Serviciului Permise și Înmatriculări Suceava, comisarul-șef Hlaghi, a venit la conducere din postura de șef al Compartimentului de Poliție Rutieră Gura Humorului, fiind ofițer de poliție cu 12 ani de experiență în spate.