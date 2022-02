Cu cât ne apropiem mai mult de capătul parcursului "regulat" al campionatului intern, cu atât parcă se văd mai bine toate anomaliile pe care se bazează întreaga activitate fotbalistică de la noi, în contratimp (şi parcă şi pe contrasens!) cu ce se întâmplă în domeniu în absolut tot restul lumii. Mă refer mai ales la ceea ce înseamnă refuzul vădit de a accepta corectitudinea. Altfel spus, la tragerea de timp până la limita nesimţirii depline în privinţa introducerii VAR, sistem care elimină în mare măsură tâlhăriile la care se dedau patroni, fotbalişti şi arbitri deopotrivă. Acolo unde sistemul a fost introdus de ani buni, deja hoţii (că doar n-oţi fi crezând că deţinem noi monopolul tâlhăriilor în sport!?) caută metode de a eluda arbitrajul video, înşişi cei desemnaţi să analizeze în camerele special amenajate fazele litigioase reuşind să sară peste momente controversate, spre consternarea întregii asistenţe, inclusiv a celei de la televizor. La noi, după ce ani întregi toţi tâlharii implicaţi în fotbalul mai mult mimat decât jucat au evitat introducerea VAR sub toate pretextele cu putinţă, începând cu ăla clasic, care te face mai degrabă să vomiţi, cum că "nu sunt bani" (bine că sunt în Letonia şi Kârgâzstan, unde s-a introdus de ani de zile!), derbedeii diriguitori ai "fenomenului fotbalistic" (cum le place lor să alinte bambiliciul de pe toloacele patriei) ne-au anunţat acum vreun an că "... vine, vine, vine / Calca totul în picioare" şi că în sezonul 2021-2022 vom avea şi noi VAR-ul nostru. Apoi, dacă tot am lungit sezonul cape guma de mestecat, ne-au zis că va fi introdus în play-off. Niţeluş mai târziu, a rămas tot că da, dar nu la toate meciurile din play-off, ci doar la unele dintre ele (pe ce criteriu!?) care li s-or părea lor, şefilor "fenomenului", mai breze, mai mândre şi mai cornute! Face cineva pariu că trece şi circul ăsta cu play-off-ul şi tot n-o să vedem nici urmă de VAR? Adică vine un nou capăt de sezon, dar mântuirea prin VAR nici gând. Cum să lase tâlharii (născuţi, nu făcuţi!) din mânătocmai tâlhăriile?