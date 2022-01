„Pomana porcului”

Cei 75 de „bunici” de la Căminul pentru Persoane Vârstnice Solca au simțit și în acest an „gustul sărbătorilor de-acasă”. Preotul Dan Ceredeev, parohul Bisericii „Sfântul Ierarh Nicolae” Ciumârna, împreună cu mai mulţi voluntari din parohie, gospodari pricepuţi, alături de un grup de tineri colindători, și, bineînțeles, însoțiți de preoteasa prof. Daniela Ceredeev, au dorit ca şi în acest an să le aducă aminte „bunicilor” de la Solca („rătăciţi de cei dragi”) de „gustul sărbătorilor de-acasă”.

În ciuda vremurilor dificile prin care trecem cu toții, vremuri care „ne-ar vrea tot mai îndepărtați”, grupul de credincioși de la Ciumârna a reușit ca la finalul anului 2021 să fie mai aproape de „bunicii” de la Solca, dar nu oricum.

Au venit cu daruri, le-au pregătit bătrânilor micul dejun și prânzul și le-au cântat colinde. „Rămâne acesta un dar de suflet, pe care reuşim, iată, să ni-l facem de câțiva ani de sărbători. Am pregătit noi înşine micul dejun și prânzul celor 75 de bunici de la Căminul pentru Persoane Vârstnice Solca. Şi nu un prânz ca oricare. Tochitură (<pomana porcului> chiar atunci și acolo tăiat), <mămăligă de barabule>, lapte acru-n cofă şi brânză din bărbânță. Apoi, șorici, fructe, cozonac, cornulețe cu poverlă, bacarăi şi prăjituri”, ne-a povestit preoteasa Daniela Ceredeev.

De la ferestre...

„Bunicii” i-au privit pe oaspeți de la ferestre cum le pregătesc bunătăți. Au lipsit poveștile bătrâneilor, care se adunau și ei în anii trecuți în jurul focului și al ceaunului unde se pregătea tochitura, dar nu a lipsit emoția. De la ferestre, seniorii, unii cu lacrimi în ochi, derulau în minte amintirile din copilărie, tinerețe, când aveau parte de oameni dragi în jurul lor, mai ales de sărbători. Acum sunt singuri, și durerea provocată de cei apropiaţi lor care îi vizitează rar sau i-au dat uitării pentru totdeauna îi macină în fiecare zi, în fiecare oră, în fiecare clipă.

„N-am mai putut depăna cu dânşii tulburătoarele lor poveşti de viaţă, dar ne-a fost îndeajuns să-i vedem la fereastră, să-i colindăm alături de copii, să ne încredințăm, ca de fiecare dată, că sunt bine îngrijiți și, atât cât se poate la vârsta lor, sănătoși. Și ne-am amintit iar povestea, pe care ne-a tot repetat-o în ani bunica Doiniţa, că <viaţa sa a fost o doină>. Şi noi ştim că doina e un cântec de jale. O jale pe care și azi am încercat s-o îmblânzim puţin. Recunoștință pentru statornicia de fiecare an, oameni buni. Recunoştinţă pentru acest dar, ca-n fiecare an, Parohia <Sfântul Ierarh Nicolae> Ciumârna”, a mărturisit prof. Daniela Ceredeev, inspector școlar pentru disciplina Religie.

Mulțumiri

Administratorul Căminului pentru Persoane Vârstnice Solca, economistul Carmen Rusu, a transmis următorul mesaj: „Mulțumim din suflet că și anul acesta gospodarii din parohia Ciumârna, împreună cu preotul Dan Ceredeev și d-na Daniela Ceredeev, au adus, din nou, bunicilor noștri din Căminul pentru Persoane Vârstnice Solca, <gustul sărbătorilor de-acasă>. Mulțumim frumos în numele bunicilor noștri. Dumnezeu să vă răsplătească fapta creștinească și să vă binecuvânteze familiile dumneavoastră”. Sfântul Ioan Damaschin spunea că „Binele nu este bine, dacă nu se face bine”. Să adăugăm și faptul că binele trebuie făcut constant, mereu, mereu, să ajungem să „cultivăm” binele și să culegem roadele, adică dorința de a face și mai mult, și mai bine pentru semenii noștri. Atunci vom simți că suntem cu adevărat „bogați”, că avem un rost pe acest pământ, că ne „joacă soarele în ochi”, pentru că dăruim lumină celor care au nevoie de lumina-speranței, de iubire, de ajutor.