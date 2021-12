Demers

Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a solicitat constructorului care realizează lucrările de modernizare a drumului județean Suceava – Dolhasca să pună în siguranță zonele care ar putea provoca probleme de circulație pe timpul iernii. Gheorghe Flutur a spus că în cursul zilei de vineri a avut o discuție tehnică cu reprezentanții Agenției de Dezvoltare Regională Nord – Est și cu reprezentanții constructorilor care realizează lucrările pe tronsonul de drum Suceava – Dolhasca, parte din axa rutieră strategică Suceava – Iași, care se modernizează printr-un proiect pe fonduri europene. „În acest an am avut întârzieri la execuția lucrărilor și săptămânal am făcut verificări pe teren. Acum am stat de vorbă cu constructorul și s-a mai recuperat din restanță. Peste 40% din lucrarea pe acest tronson este deja făcută și decontată. Dar tot nemulțumit sunt și am cerut un calendar în această iarnă pentru locațiile în care se poate lucra fără betoane sau fără asfalt. Iar din primăvară, un calendar de recuperare. Pe de altă parte a cerut constructorul punerea în siguranță a circulației pe aceste drumuri, pentru că este responsabilitatea lor și vrem să fie evitat orice risc de accident din cauza organizărilor de șantier”, a spus Gheorghe Flutur.

De precizat că lucrările se realizează în cadrul proiectului de modernizare a Axei Rutiere Strategice 1 Suceava - Iași, pe teritoriul județului Suceava fiind două tronsoane în lungime totală de 75,739 de kilometri. Primul tronson este pe ruta DJ 208A Suceava – Ipotești – Bosanci – Udești – Liteni – Dolhasca, continuare cu DJ 208 Dolhasca – Budeni – limită județul Iași, iar al doilea tronson pe DJ 209C Suceava – Frumoasa – Liteni-Moara și DJ 209D Liteni – Zaharești – Stroiești – Costâna – Dărmănești.