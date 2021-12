Pahar după pahar

Un șofer care avea o alcoolemie foarte mare a fost reținut pentru 24 de ore și a fost trimis să ”mediteze” în arestul Inspectoratului de Poliție al Județului Suceava. Prezența șoferului aflat sub influența băuturilor lui Bachus a fost semnalată printr-un apel la numărul unic de urgențe 112. Polițiștii din Vatra Dornei s-au deplasat în locul indicat, iar pe strada Colăcelu au observat un autoturism marca Opel, condus de un bărbat. Mașina a fost oprită pentru control, iar la volan se afla un localnic, Petru Rusu, de 45 de ani. Acesta le-a spus polițiștilor că nu are la el nici actele personale, nici ale autovehiculului. Șoferul, care nu avea nici permis de conducere, a fost testat cu aparatul etilotest, care a indicat o valoare de 1,42 mg/l alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost condus la Spitalul Municipal Vatra Dornei, unde i s-au recoltat probe biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei. Mai trebuie spus că bărbatul avea mașina doar de două zile și mai are la activ și alte dosare penale, dar nu la regimul rutier.

Bărbatul s-a ales cu dosar penal și este cercetat pentru comiterea infracțiunilor de ,,conducerea unui vehicul fără permis de conducere’’ şi ,,conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului”.