Fonduri

Consiliul Local Fălticeni a aprobat în cadrul unei şedinţe extraordinare care a avut loc la sfârşitul săptămânii trecute un număr de 7 proiecte pentru care municipalitatea dorește să obţină finanţare prin Programul Anghel Saligny.

Prin cele două proiecte de reabilitare a infrastructurii rutiere se urmărește modernizarea a 12 străzi. Primul tronson este format din strada Sucevei (după podul de la intrare în municipiu, dinspre Suceava, podul urmând a face parte din alt proiect sau din cel al viitoarei rute ocolitoare a urbei de pe Şomuz), bulevardul Revoluţiei (între blocul turn şi trecerea de pietoni de la Judecătorie), str. 13 Decembrie (integral), str. Republicii (tronsonul de la intersecţia cu str. Dogari până la intersecţia cu strada Armatei), strada Armatei, strada Dimitrie Leonida, strada Matei Millo. Pe lângă reabilitarea acestor străzi, vor fi amenajate piste de biciclete, parcări (la sol şi supraetajate), fiind luat în calcul şi un sens giratoriu în faţa blocului turn, la intersecţia străzilor Sucevei, 13 Decembrie şi bulevardul Revoluţiei doar dacă se vor putea obţine avizele necesare, ţinând cont de spaţiul disponibil. Valoare totală a acestui proiect este de 24.753.067 lei.

Al doilea tronson este format din străzile Plutonier Ghiniţă, Caporal Diaconiţa, Humorului, Plugari, Panduri şi bulevardul 2 Grăniceri (segmentul de drum de la sensul giratoriu până la ieşirea din Fălticeni) şi are o valoare estimată a proiectului de 16.134.799 lei.

Primarul Cătălin Coman a declarat: „Prin Anghel Saligny sunt trei direcții principale de dezvoltare, apă – canalizare, drumuri – transporturi și rețele de gaze naturale, dar aici nu suntem eligibili pentru că se referă la aducerea rețelelor de gaze în localități. În Fălticeni 87% din populație are gaz metan, restul de 13% vor putea avea gaz prin programele Delgaz Grid.

Noi avem proiecte în valoare totală de aproape 50 de milioane de lei: două proiecte pe reabilitare străzi şi 7 proiecte pe apă şi canalizare. Am asigurat prin rectificare bugetară banii necesari pentru efectuarea studiilor în teren pentru aceste documentații. Timpul este relativ scurt, am avut de la publicarea în Monitorul Oficial 45 de zile să urcăm proiectele pe platformă, au fost 45 de zile în care au muncit foarte mult colegii de la Direcția Investiții, Direcția Urbanism, Direcția Economică și Secretariatul general. Am luat în calcul toate variantele pentru a fi eligibile şi avem două tronsoane de străzi. Una dintre condiţii este ca aceste străzi să aibă continuitate, să se constituie într-o reţea”.

Cinci proiecte de reabilitare şi extindere a reţelelor de apă potabilă şi canalizare

Primarul Cătălin Coman a anunţat că este o prioritate reabilitarea reţelei de apă de pe strada Armatei (tronsonul cuprins între strada Soldat Zamfir şi strada Topitoriei), o reţea veche de peste 45 de ani, cu foarte mari pierderi şi numeroase defecţiuni. „Este vorba de o conductă care va alimenta în viitorul apropiat comunele Hârtop, Preuteşti şi Dolheşti, pe lângă necesităţile pe care le are municipiul Fălticeni. De la strada Topitoriei suntem prinşi pentru reabilitare pe un proiect cu finanţare europeană pe POIM, pe care îl accesează ACET-ul.

Ne dorim ca prin Programul Anghel Saligny să reabilităm reţelele de apă de pe strada Ştefan cel Mare, de la intersecţie cu strada Pietrari până la intersecţia cu strada 1 Mai. Este o conductă destul de veche, din azbociment, cu probleme foarte mari în partea de sus a străzii, conductă amplasată pe sub stâlpii de iluminat public.

Avem în vedere extinderea alimentării cu apă potabilă pe strada Nufărului, de la intersecţia cu strada Spicului, cea mai lungă stradă din municipiul Fălticeni. Este vorba despre o reţea de apă care va deservi deocamdată în jur de 15 gospodării, dar după introducerea apei va creşte şi numărul solicitărilor de autorizaţii de construcţie în zona respectivă, care va duce la dezvoltarea zonei.

Şi extindere reţelei de apă pe strada Răsăritului şi strada Halmului este avută în vedere prin acest program. Aici există probleme în ceea ce priveşte presiunea apei. În studiul de fezabilitate a fost prinsă o staţie de pompare. Sunt propuse peste 60 de branşamente, dar este o zonă în continuă dezvoltare. Şi aici, dacă va fi rezolvată această problemă, interesul pentru construcţii în zona respectivă va creşte”, a precizat primarul Cătălin Coman.

Prin Programul Anghel Saligny se urmăreşte extindere reţea de canalizare pe strada Plutonier Iacob şi strada Pictor Aurel Băeşu. „Este proiectul cel mai mare, aproximativ 5,1 milioane de lei. Pe strada Plutonier Iacob nu am putut să facem mari intervenţii pentru că a fost inclusă în diverse proiecte (POR, POIM) şi de fiecare dată a fost retrasă finanţarea. Este o stradă cu multe ramificaţii, cu diferenţe de nivel foarte mari şi cu foarte multe probleme cadastrale”, a menţionat Cătălin Coman.