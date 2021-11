Coronavirus

Cea mai mică incidență de cazuri Covid-19 a fost înregistrată, luni, în județul Suceava. În județul nostru incidența este de 3,55 la mia de locuitori. Urmează județul Satu Mare, cu 3,69 la mie, și Maramureș, cu 3,83 la mie. În valul trei al pandemiei, Suceava a fost de asemenea printre primele care au revenit în zona verde a incidenței, de sub 3 la mie, după ce a fost și între primele lovite, în toate cele patru valuri de până acum.

În municipiul Suceava incidența este de 5,64 la mie.

Luni, în județ au fost înregistrate 137 de cazuri noi de infectare cu SARS-CoV-2 și 28 de persoane care au fost reconfirmate pozitiv la retestare, din 535 persoane testate.

În spitalele din județ, în intervalul 31 octombrie - 1 noiembrie, au fost internate 26 de persoane cu Covid și au fost externate 15 persoane. În aceeași perioadă de referință au decedat 14 persoane ca urmare a infecției cu Covid.

Din totalul celor 620 pacienți internați în Spitalul Județean de Urgență „Sf. Ioan cel Nou” Suceava, 177 pacienți sunt diagnosticați cu Covid-19, 23 pacienți sunt în zona tampon și 420 pacienți sunt cu alte afecțiuni (non-Covid). Forme severe de Covid au 92 de pacienți și cu forme grave sunt 18 pacienți, internați în secția ATI (6 pacienți ventilați non-invaziv și 8 pacienți intubați, ventilați invaziv).

La Rădăuți sunt internați 150 de pacienți cu Covid, din care 25 cu forme grave și 12 cu forme critice; Câmpulung Moldovenesc - 42 de pacienți, din care 20 cu forme grave; Gura Humorului - 46 de pacienți; Siret - 12 pacienți; Vatra Dornei - 62 de pacienți, din care 13 cu forme grave și 3 cu forme critice; Fălticeni - 64 de pacienți, din care 4 cu forme critice. În spitalele din județul Suceava sunt internați 553 de pacienți cu Covid.

Sunt disponibile 352 de locuri pentru pacienții cu Covid, dar nici un loc la ATI.

În carantină se află 2.462 de persoane, din care 80 din ultimele 24 de ore, și în izolare, în afara celor aflate în spital, se află 2.649 persoane, din care 68 din ultimele 24 de ore.

Conform distribuției cazurilor Covid-19 pe unități administrativ-teritoriale, din cele 114 localități, 3 nu au nici un caz activ de boală, una are un caz, 20 au sub cinci cazuri în evoluție, 29 au sub zece cazuri în evoluție, iar 61 au peste zece cazuri în evoluție.

În județ sunt acum 2.718 cazuri de Covid-19 în evoluție.

Situația în țară

La nivel național au fost înregistrate luni 6.993 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2, dintre care 102 sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioadă mai mare de 180 de zile după prima infectare. Au fost efectuate 9.201 teste RT-PCR și 19.008 teste rapide antigenice.

Luni au fost raportate 322 de decese care au avut loc în intervalul 31 octombrie-1 noiembrie, din care 11 anterioare intervalului de referință, ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați în spitalele din țară. Dintre cele 322 de decese, unul a fost înregistrat la categoria de vârstă 20-29 ani, 4 la categoria de vârstă 30-39 ani, 14 la categoria de vârstă 40-49 ani, 33 la categoria de vârstă 50-59 ani, 89 la categoria de vârstă 60-69 ani, 87 la categoria de vârstă 70-79 ani și 94 la categoria de vârstă peste 80 ani.

282 dintre decesele înregistrate sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbidități, 39 pacienți decedați nu au înregistrat comorbidități, iar pentru un pacient decedat nu au fost raportate comorbidități până în prezent.

Au fost raportate 11 decese anterioare intervalului de referință, survenite în județele Argeș, Bacău, Vâlcea și în București, în luna octombrie 2021. În intervalul de referință au fost raportate 311 decese.

Din totalul de 322 de pacienți decedați, 287 erau nevaccinați și 35 vaccinați. Cei 35 de pacienți decedați vaccinați aveau vârste cuprinse între grupele de vârstă 40-49 de ani și peste 80 de ani. 32 dintre pacienții decedați vaccinați prezentau comorbidități, iar pentru 3 pacienți nu au fost raportate comorbidități.

În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu Covid-19 este de 20.561. Dintre acestea, 1.876 sunt internate la ATI.

Din totalul pacienților internați, 460 sunt minori, 431 fiind internați în secții și 29 la ATI.