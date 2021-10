Pentru viitor

Deputatul PNL de Suceava Ioan Balan susține că România are nevoie urgent de un guvern stabil, un guvern profesionist care să pună imediat în mișcare proiectele de investiții agreate de Uniunea Europeană pentru a fi finanțate din fonduri europene nerambursabile.

”România are nevoie de îndată de un guvern cu puteri depline pentru a lua toate măsurile necesare pentru protejarea vieții românilor și pentru limitarea efectelor valului 4 al pandemiei. România are nevoie de un guvern stabil care să construiască proiectul de buget pentru anul viitor, document așteptat atât de autoritățile administrației publice locale care vor să facă investiții, precum și de operatorii economici privați. România are nevoie de miniștri cu puteri depline care să adopte cele mai bune decizii, astfel încât avalanșa de scumpiri pentru produsele energetice să fie oprită. Sunt numai câteva dintre argumentele care ne arată că țara noastră are nevoie de un guvern stabil imediat, construit în jurul singurului partid care pune țara mai presus de orice, adică Partidul Național Liberal”, a opinat Ioan Balan.

Deputatul sucevean spune că parlamentarii care au decis să răstoarne guvernul au dat dovadă de o crasă iresponsabilitate, mai ales în actualele condiții sanitare din țară.

”Românii văd cu ochii lor actul de iresponsabilitate de care au dat dovadă partidele politice strânse în jurul PSD, care au pus umărul la demiterea Guvernului PNL. Nu le-a păsat niciun moment despre faptul că țara traversează cel mai puternic val al pandemiei Covid-19, că spitalele sunt copleșite de oameni aflați în suferință, că economia se străduiește din toate puterile să funcționeze cât mai aproape de normal și că oportunitățile financiare oferite de Uniunea Europeană ar putea să fie ratate, în absența unei stabilități guvernamentale. Ca și în anul 2020, PSD doar a dărâmat și când s-a pus problema să construiască a dat din umeri, fără să aibă nicio soluție la problemele urgente ale țării. Vreau să cred că cei care au lăsat țara fără guvern în plină criză sanitară și economică își vor recunoaște greșeala și lipsa de soluții și vor pune umărul la instalarea unui guvern liberal cât mai rapid. Un guvern liberal, pentru că PNL este partidul care și-a asumat răspunderea ori de câte ori țara a avut nevoie de decizii curajoase și responsabile”, a concluzionat Ioan Balan.