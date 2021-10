Tribunele noastre triste

Ce turneu frumos avem la Cluj-Napoca, un fel de vitrină a tenisului nostru feminin, iar iubitorii acestui sport nu le pot vedea pe viu pe fetele noastre, nu le pot încuraja! Nu e o critică, ci un regret. Dacă permiteți exprimarea, în viață, e mai importantă viața. Am revăzut-o pe Alexandra Cadanțu (Ignatik, prin căsătorie), cu joc bun și dorință mare de a lăsa impresie bună la un turneu WTA, la care de obicei nu prea ajunge. A avut break în decisiv cu nemțoaica Friedsam, dar nu l-a putut păstra, apoi două mingi de break legate la 4-4, pierdute și astea, după care a salvat curajos câteva mingi de meci, dar în van. Cu public în spate, probabil altfel ar fi stat lucrurile. Cu interes am urmărit-o pe Andreea Prisăcariu, excentrica noastră jucătoare, cea cu machiaj rezistent la apă și acoperită cu tatuaje. Ce să zic, machiajul nu prea rezistă. A pierdut destul de clar cu Tsurenko, dar nu fără luptă. Sincer, nu prea am văzut potențial de prima sută, pare că nu tenisul se găsește în prim-planul preocupărilor sale. Tot luni, Ana Bogdan a avut de tras cu sârboaica Jorovic, dar a închis în două seturi și o așteaptă liniștită pe Emma Răducanu în turul doi. Asta dacă Emma ajunge acolo, sper să fi trecut aseară de experimentata Polona Hercog. Ieri, marți, n-a fost ziua cu trei seturi rele pentru fetele noastre, au trecut mai departe două din trei, asta pentru că a fost și un meci între românce. Deși a pierdut setul secund la 0, Irina Bara s-a agățat de meci și a eliminat-o pe tiza ei mai bine clasată, Irina Begu. Cea mai reconfortantă victorie, mai ales prin atitudinea proactivă, peste clasamentul ei actual, a fost a Jaquelinei Cristian, care a învins o altă jucătoare slovenă, Juvan, cu două tie-break-uri la rând, după ce pierduse primul set.

Am trimis articolul după primul set în meciul Răducanu - Hercoz, pe care Emma a reușit să-l piardă de la 4-1... Vorba unui român de-ai noștri, ce bătaie își ia chinezoaica! Dacă totuși va avea loc înfruntarea cu Ana, cred că va fi una de la egal la egal, Ana fiind poate cea mai ambițioasă jucătoare din România, după Simona. Să ne amintim de meciul ei de record cu Badosa de la Roland Garros, și unde e acum Badosa!