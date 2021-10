Promovare

Cetatea de Scaun a Sucevei va găzdui cea de-a patra dezbatere publică „Turismul românesc: Între impas și oportunitate”, organizată de CONAF, Alianța pentru Turism, Federația Femeilor de Afaceri din Regiunea Nord-Est și Asociația Națională a Antreprenorilor, cu scopul de a identifica soluții care să susțină turismul românesc ca axă prioritară de dezvoltare economică.

Potrivit organizatorilor, dezbaterea organizată la Suceava, care va avea loc joi, 21 octombrie, va aduce față în față autoritățile locale cu mediul de afaceri, reprezentanți din domeniul turistic la nivel regional și național, în dorința de a găsi oportunități de creștere și dezvoltare a turismului, în toate formele sale: religios, balnear, istoric, de agrement, ospitalier. Evenimentul va fi moderat de către președinta Confederației Naționale pentru Antreprenoriat Feminin, Cristina Chiriac, și directorul executiv Enayati Medical City, Dan Doroftei.

Despre acest eveniment a vorbit președintele Federației Femeilor de Afaceri din Regiunea de Nord-Est și prim-vicepreședintele CONAF, Liliana Agheorghicesei, care a precizat că acest eveniment este organizat având în vedere că prioritatea zero trebuie să fie salvarea turismului. „Cum am putea vorbi despre turismul românesc fără ținutul de vis și binecuvântat de Dumnezeu al Bucovinei? Prioritatea zero pentru noi este să salvăm turismul și agenții economici din toate sectoarele de activitate ale acestei industrii importante pentru economia națională”, a declarat Liliana Agheorghicesei. Ea a adăugat că turismul reprezintă pentru România sectorul economic care dispune de un valoros potențial de dezvoltare, neexploatat încă suficient, și este o sursă de atracție atât a investitorilor, cât și a turiștilor străini.

Liliana Agheorghicesei a arătat că proiectul „Turismul românesc: Între impas și oportunitate” va continua în noiembrie la Cluj și în decembrie la București. Ea a afirmat că acest demers vine în sprijinul operatorilor din turism şi servicii conexe, în vederea identificării de soluţii la problemele cu care aceştia se confruntă şi cu scopul poziţionării turismului românesc pe o axă de dezvoltare sustenabilă.