A rupt tăcerea

”Monitorul de Suceava” a vorbit, în exclusivitate, cu comisarul-șef Radu Obreja, fostul șef al Serviciului Permise și Înmatriculări Suceava, la zece luni din momentul în care locuința acestuia a fost percheziționată, iar ofițerul a fost reținut și mai apoi arestat pentru o perioadă de 6 luni. Întrebările și răspunsurile au fost transmise prin intermediul avocatului Bogdan Voronca, cel care îl reprezintă pe Radu Obreja. Fostul șef al Serviciului Permise și Înmatriculări Suceava aduce acuzații grave procurorilor DNA Suceava și spune că aceștia au ridicat, cu ocazia perchezițiilor, inclusiv banii pe care soacra sa îi economisea într-o batistă. Mai mult, comisarul-șef Radu Obreja spune că nu are ce-și reproșa din activitatea pe care a avut-o la Serviciul Permise și Înmatriculări și arată ce se petrece acum, cu programări la examene la intervale foarte mari. Radu Obreja nu a oferit un răspuns clar cu privire la uriașele sume de bani ridicate la perchezițiile din noiembrie 2020, dacă acestea îi aparțin sau nu, menționând doar că judecătorii vor stabili aceste aspecte. Interviul realizat prin intermediul avocatului Bogdan Voronca îl puteți citi integral în materialul de mai jos:

1. DNA vă aduce multiple acuzații de luare de mită și de încălcare a legislației. Care este punctul dumneavoastră de vedere vizavi de aceste acuzații?

R.O. Și eu acuz DNA că mi-a încălcat drepturile, atât mie, cât și familiei mele, atunci când a ridicat la percheziția domiciliară bunuri ce nu au legătură cu cauza sau cu mine. Știți că procurorii DNA au ridicat la percheziția domiciliară banii soacrei mele, bani economisiți pentru momentul când va pleca dintre noi, păstrați într-o batistă în casa proprietatea sa? Banii au fost restituiți după multe luni și după nenumărate cereri. Nici acum nu am înțeles dacă regia cu banii bătrânei a fost pentru spectacolul media sau doar un abuz al procurorilor. Orice om, fără cunoștințe juridice, știe că nu poți ridica la percheziție obiecte sau bunuri care nu aparțin persoanei acuzate sau care nu au legătură cu cauza. Procurorii DNA, elite ale magistraturii, nu cunosc aceste prevederi? Fără legătură cu acuzațiile aduse sunt și documentele originale ridicate din casa soacrei mele, documente ce nu au fost restituite nici acum. Nu am să mă plâng și să vă spun câte abuzuri am îndurat în perioada în care am fost în custodia statului, privat de libertate. Vă spun doar că viața mea a fost pusă în pericol când am fost scos din spital și urcat într-o mașină, fără tratament, transportat o zi întreagă până la București.

2. Întreaga opinie publică a fost șocată să afle despre acele sume mari de bani despre care anchetatorii susțin că vă aparțin (inclusiv sumele de bani găsite la percheziția de la domiciliul lui Radu Popovici). Vă aparțin în totalitate aceste sume? Dacă da, de unde provin banii?

R.O. Anchetatorii, adică procurorii DNA, au făcut multe abuzuri încă de la începutul anchetei. V-am dat exemplul cu banii soacrei mele și vă pot da alte zeci de exemple de abuzuri. Ceea ce contează este ce vor decide judecătorii la final. Treaba procurorilor este să probeze acuzațiile, nu să regizeze spectacole media. Apropo, știți că dumneavoastră (presa) aveați acces la probe din dosar înaintea mea și a avocaților mei? Vi se pare normal într-un stat de drept să se întâmple așa ceva?

3. Ați condiționat derularea unor activități care vă reveneau prin natura sarcinilor de serviciu de obținerea unor sume de bani sau sumele primite, conform acuzațiilor DNA, erau oferite voluntar?

R.O. Asta urmează să probeze procurorii DNA, pentru că sunt susținerile lor. Eu mă voi apăra și la final doar judecătorii decid. Cert este că ori de câte ori au existat zvonuri la nivelul Serviciului cu privire la astfel de practici am sesizat organele competente.

4. În datele transmise de DNA se arată că vă era teamă să nu fiți urmărit și ați cerut sprijin de la diferite persoane care lucrau în serviciile secrete. Care este realitatea?

R.O. Din modul cum este formulată întrebarea să înțeleg că procurorii DNA vă transmit date din dosar? Etapa urmăririi penale este una nepublică și așa ar trebui să rămână în toate dosarele indiferent de numele și calitatea persoanelor cercetate. Nu-mi este teamă decât de Dumnezeu.

5. Ați fost implicat în eliberarea unor permise de conducere către șoferi care nu ar fi avut dreptul să le obțină din diferite motive (exemple: erau analfabeți, nu cunoșteau materia de examinare etc.)?

R.O. Conform legii, orice persoană care parcurge anumite etape și ajunge în fața unui examinator în vederea obținerii permisului de conducere trebuie testată. Etapele parcurse până la momentul examinării sunt prevăzute de lege.

6. Bunurile, respectiv apartamente, terenuri, case și autovehicule, despre care DNA susține că vă aparțin, deși sunt cumpărate pe numele altor persoane, au fost achiziționate pentru a masca o anumită activitate? Sau acele bunuri chiar sunt ale persoanelor care apar în acte?

R.O. Experiența cu acest dosar mi-a demonstrat că este foarte ușor să acuzi un om, să-i distrugi imaginea și numele doar în baza interpretării unor discuții.

7. Aveți să vă reproșați ceva din activitatea pe care ați derulat-o în ultimii 5 ani în calitate de angajat al Serviciului Permise și Înmatriculări Suceava?

R.O. Nu. Totuși dumneavoastră puteți observa în această perioadă ce se întâmplă la nivelul Serviciului de Permise și Înmatriculări Suceava în legătură cu decalajele mari între momentul susținerii probei teoretice și momentul susținerii probei practice pentru obținerea permisului de conducere, și puteți face o comparație a modului în care s-a gestionat și se gestionează activitatea la nivelul Serviciului. În prezent, nemulțumirea cetățenilor este mult mai mare având în vedere evidentele probleme organizatorice care au condus la decalajele despre care vorbeam.

8. Considerați că anchetatorii au comis abuzuri în ceea ce vă privește și, dacă da, în ce au constat acestea?

R.O. Cu asta am început acest interviu. Instanțele de judecată vor sancționa încălcările la momentul când vor fi prezentate de apărare. Sunt de acord ca procurorii să-și facă treaba, dar cu respectarea legii. De ce nu pot proba acuzațiile fără să târască în noroi familia, fără să facă presiuni asupra copilului și soției? Am văzut în ultima perioadă din presă ceea ce i se întâmplă domnului Finiș Florin-Valy și consider că și în cazul acestuia este vorba de un abuz al anchetatorilor. Totodată, am observat că în perioada când am fost în custodia statului s-au dispus măsuri preventive asupra unor martori, părerea mea cu un evident scop șicanator din partea anchetatorilor.

9. Vă considerați nevinovat sau sunteți o victimă a sistemului? În cazul în care sunteți o victimă cine credeți că a dorit să vă facă rău?

R.O. Nu am ieșit public să pozez în victimă când am fost arestat și nu o voi face nici acum. V-am spus că s-au făcut abuzuri pentru că m-a durut să-mi văd familia târâtă într-un scandal mediatic alimentat de date furnizate de procurori din dosarul penal, sub forma unei interpretări eronate ale acestora.

10. Numele dumneavoastră este asociat cu numărul mare de accidente de pe șoselele din județ, prin faptul că ați fi dat permise unor persoane care nu știu să conducă. Cum catalogați această afirmație și care este punctul dumneavoastră de vedere?

R.O. Există o statistică în acest sens sau sunt doar susținerile procurorului? O astfel de acuzație ar trebui să se bazeze pe o statistică documentată. Eu nu știu să existe o astfel de statistică la nivelul Serviciului Rutier din cadrul IPJ Suceava sau la nivelul Direcției Rutiere din cadrul IGPR, conform actelor aflate la dosarul cauzei.