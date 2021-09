Decizie

Premierul României, Florin Cîțu, l-a demis pe prefectul USRPLUS al județului Suceava, Iulian Cimpoeșu. Florin Cîțu a declarat că în ședința de Guvern de joi au fost demiși 14 prefecți și 28 de subprefecți susținuți de USRPLUS. Decizia vine după ce în cursul zilei de miercuri au fost demiși 25 de secretari de stat ai USRPLUS. Hotărârea de Guvern de demitere a lui Iulian Cimpoeșu a fost publicată joi în Monitorul Oficial.

Contactat telefonic, Iulian Cimpoeșu a spus că această demitere era previzibilă și nu este surprins de decizie. „Este o decizie total previzibilă după demiterea secretarilor de stat. S-ar vrea o demonstrație de forță. Consider că nu e o decizie corectă nici pe departe. Din punctul de vedere al Instituției Prefectului eu am reprezentat coaliția de guvernare, nu doar USRPLUS. Nu am avut eticheta pusă pe USRPLUS și mi-am făcut activitatea ca reprezentant al Guvernului de coaliție. Aștept să văd motivația teoretică a demiterii noastre, dar nu putem fi asociați cu AUR. Asta atât timp cât eu la nivel de județ am fost aliat cu PNL, nu cu PSD sau AUR”, a precizat fostul prefect al județului. El a mai adăugat că din punctul său de vedere consideră că a avut o colaborare foarte bună cu cei doi subprefecți ai PNL: „Eu am stat să termin, am lăsat toate lucrurile puse la punct să nu fie cazul să rămână mape, acte. Eu spun că am colaborat foarte bine cu cei doi subprefecți PNL”. Iulian Cimpoeșu a preluat funcția de prefect în luna martie a acestui an. După demitere, el își va relua activitatea de muzeograf la Muzeul Național al Bucovinei.

După demiterea prefectului, atribuţiile acestuia vor fi preluate de subprefectul Alexandru Salup. Ordinul ministrului Afacerilor Interne, Lucian Bode, prin care a fost desemnat înlocuitorul de drept al prefectului judeţului Suceava a fost transmis joi seara Instituţiei Prefectului.