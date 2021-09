Caz delicat

O familie din Gura Humorului trăiește un coșmar deja de mai bine de doi ani, după ce băiețelul lor a suferit o pareză la piciorul drept, imediat după ce i s-a făcut o injecție intramusculară. Internări, speranțe, deziluzii, recuperare și iar recuperare, cam așa decurge viața familiei de atunci, cu progrese importante pentru copil, dar totuși încă departe de normalitate.

Cazul este deja de mai bine de un an și jumătate pe masa polițiștilor de la Biroul de Investigații Criminale Suceava și a unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Suceava. În acest caz nu s-ar putea spune că ancheta nu a făcut pași, fiind realizate deja două expertize medico-legale, care confirmă în mare parte acuzațiile părinților. Totuși, dosarul deschis pentru vătămare corporală din culpă este încă in rem, față de faptă. Medicul pediatru care a făcut injecția a fost audiat în calitate de martor deocamdată. Totuși, având în vedere că la dosar a fost depusă recent și a doua expertiză medico-legală, unde au formulat opinii avizate mai mulți medici de la Iași, organul de cercetare penală urmează să stabilească probabil în scurt timp turnura pe care o va lua ancheta și dacă se impune sau nu trimiterea în judecată a medicului pediatru.

O injecție cu un medicament care urma să-i oprească copilului senzația de vomă.

Pe 27 iulie 2019, Sasha Mihai B., atunci în vârstă de un an și trei luni, a fost dus de părinți la cabinetul medicului primar pediatru Rodica Maria Onică. Micuțul avea o răceală puternică, cu roșu în gât. Marea problemă a fost că băiețelul vomita și nu reținea medicația, astfel că febra de peste 39 de grade persista. Atunci, pediatrul a decis administrarea unei injecții cu metoclopramid, care este un antivomitiv.

În timpul injecției, copilul a fost ținut de mamă la piept, i s-a făcut injecția, a plâns foarte tare, iar la aproximativ o oră părinții au observat că băiatul nu mai mișcă piciorul drept.

”Piciorul era mort, nu avea nici un reflex la el, a fost îngrozitor”, ne-a povestit tatăl începutul coșmarului.

Supoziţiile părinților au fost confirmate fără excepție de documentele medicale: monopareză membru inferior drept, post injecțională. Până la episodul de la medicul pediatru, copilul a avut, după toate probabilitățile și toate indiciile, o evoluție normală.

Primul raport medico-legal, făcut la Suceava, i-a nemulțumit pe părinți

Primul raport de expertiză medico-legală din cadrul dosarului penal a fost efectuat la Serviciul de Medicină Legală Suceava și semnat de medicul primar legist șef Lăcrămioara Bălan.

Conform documentului semnat de medicul legist sucevean, parafat în mai 2020, timpul de îngrijiri medicale pentru copil se estimează la 55-60 de zile îngrijiri medicale. Copilul a fost încadrat în gradul de handicap cu deficiență funcțională medie, corespunzând gradului III de invaliditate. Și astăzi, când copilul are deja spre patru ani, el a rămas încadrat cu grad de handicap, cu deficiență funcțională medie.

Nemulțumiți profund de constatările medico-legale de la Suceava, părinții au solicitat anchetatorilor să dispună un raport de nouă expertiză medico-legală, la Institutul de Medicină Legal Iași. Aceștia au arătat că, pe lângă numărul mic de zile de îngrijiri, medicul sucevean a evitat să se pronunțe asupra legăturii de cauzalitate dintre injecție și ce a urmat, deși existau deja documente medicale destul de clare în acest sens.

Medicii de la Iași, mai tranșanți și mai pe subiect – legătură de cauzalitate între injecție și pareză

Acest raport a venit cu mult mai multe răspunsuri concrete pentru părinți. Numărul de zile de îngrijiri medicale a fost crescut la 110-120, timp în care s-a inclus și recuperarea funcțională.

”Între aplicarea injecției din 27 iulie 2019 și deficiența funcțională ușoară pe care o prezintă minorul există legătură de cauzalitate. Conform studiilor existente în literatura de specialitate, în cazul injecțiilor intramusculare efectuate în cadranul supero-extern la nivelul mușchiului gluteal, în special la copil (din cauza poziției, a cantității reduse de țesut suport, poate a unei mișcări etc.), există posibilitatea de traumatizare a nervului sciatic”, se arată în concluziile raportului.

Comisia de medici ieșeni a infirmat și posibilitatea ca vitaminele administrate băiatului timp de 3 luni să aibă legătură de cauzalitate cu pareza.

Medicii de la IML Iași au mai concluzionat că tratamentul administrat de medicul pediatru a fost în acord cu simptomatologia. Aceștia nu s-au putut pronunța cu privire la acul folosit la injecție. Asta în condițiile în care mama a acuzat că pediatrul a folosit neglijent un ac pentru adulți.

Așadar, concluzionând, este destul de clar pentru toți specialiștii că injecția i-a provocat băiatului pareza, fapt care nu este infirmat nici măcar de pediatru, în declarația dată. Dacă de aici se poate ajunge însă la tragerea la răspundere sub aspect penal trebuie să stabilească polițistul și procurorul de caz.

Recuperarea totală a copilului este incertă și puțin probabilă

De precizat și că un medic neurolog pediatru a concluzionat recent că băiatul a recuperat deficitul motor în proporție destul de mare, dar nu în totalitate și nu crede că acesta va recupera în totalitate deficitul motor.

Trecând peste aceste explicații tehnice, situația copilului stă pe scurt în felul următor. Poate folosi piciorul drept, însă nu normal, se joacă, aleargă, dar cel mai adesea târâie membrul, aducându-l în poziția normală din lateral.

„În acești doi ani am trecut prin încercări groaznice. Copilul a trecut și trece prin coșmaruri nocturne, face adesea cârcei pentru că forțează mult piciorul. Marea problemă este că băiatul crește și pare că are asimetrie la cele două picioare, din cauză că unul e normal și altul e bolnav. Considerăm că doamna doctor pediatru a acționat neglijent, a făcut acea injecție fără a-și lua toate măsurile, copilul era foarte agitat când i-a făcut injecția. Am văzut că mai sugerează și că mama nu a ținut bine copilul. Sperăm ca ancheta să fie una corectă și dosarul să ajungă cât mai repede în instanță”, spune Andrei B., tatăl copilului.

Acesta spune că a cheltuit sume foarte mari până acum pentru recuperarea copilului și o face și acum. Un terapeut lucrează zilnic 2-3 ore cu băiatul lui.

Este posibil ca micuțul să se fi mișcat ușor în timpul injecției

Medicul pediatru acuzat, Rodica Maria Onică, este probabil cel mai vechi cadru medical din această specializare din Suceava care încă mai profesează. La data evenimentului trist, aceasta avea vârsta de 74 de ani.

Medicul a declarat că băiatul a fost adus la cabinet cu febră de peste 39 de grade. Părinții i-au relatat că nu îi scăzuse febra deși primise medicamente antitermice (gen Nurofen). Atunci, pediatrul a decis să îi administrez algocalmin intramuscular.

A doua zi după această injecție, părinții au revenit cu copilul, spunând că acesta nu primește medicația și o vomită. Atunci, a decis să-i administreze injecția cu metoclopramid, pentru a-i stopa starea de vomă.

În momentul efectuării injecției, copilul a fost ținut în brațe de mamă cu fața spre pieptul ei, cu fundul spre doctor, în poziția verticală, cu mama în picioare.

Medicul a relatat că în cei peste 50 de ani de profesie a făcut cel puțin câteva sute de astfel de injecții, fără nici un incident. Nici în cazul acestei injecții aceasta nu a sesizat vreo problemă în momentul în care a făcut-o.

După toate probabilitățile, nervul sciatic a fost atins de ac, în timpul injecției.

Medicul a admis că vârful acului ar fi putut devia, dar nu consideră că a greșit cu ceva

Medicul pediatru a admis că în momentul înțepăturii este probabil ca pacientul să fi făcut o mișcare a fundului, care ar fi putut devia puțin acul, spre interior, spre capătul ramurii laterale a nervului sciatic.

Totuși, în declarația dată la poliție, pediatrul a spus că din punct de vedere profesional nu consideră că a greșit cu nimic, având conștiința împăcată în acest sens.

Aceasta a mai declarat că a fost profund afectată când a aflat de starea copilului post-injecție, o perioadă a încercat să ajute familia, mergând chiar împreună cu părinții la un medic neurolog, după care părinții nu au mai ținut legătura cu ea, făcând ulterior plângerile penale.

Începutul coșmarului pentru părinți – „Am încercat să-l punem în funduleț, dar cădea pe o parte”

Redăm declarația dată de mama băiatului, cu privire la orele de după efectuarea injecției, care descriu destul de bine prin ce au trecut părinții.

Ea a relatat că după plecarea din cabinet copilul a dormit mai mult decât de obicei și când s-a trezit avea o stare de slăbiciune nefirească.

”În jurul orei 18.00 (n.r. - ziua de 27 iulie 2019) am vrut să-l îmbrac cu o pereche de pantaloni și am constatat că nu se putea ține pe picioare, căzând pe partea dreaptă. Am pus totul pe seama răcelii, pe faptul că nu a fost alimentat ca de obicei, însă în ziua următoare soțul meu a observat că fiul nostru nu are nici o reacție la piciorul drept, în sensul că îl atingea în talpă și nu mișca piciorul, nici degețele.

Am încercat să-l punem în funduleț, dar cădea pe o parte. În continuare am încercat să-l determinăm să meargă pe picioare, însă copilul nici nu putea să stea și cădea pe partea dreaptă cu totul”.