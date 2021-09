Să vezi şi să nu crezi!

O iau simplu, relatând gazetărește: sâmbătă trebuia să urmez o anume procedură medicală, dar a fost nevoie să modific ora fiindcă asistenta urma să fie trimisă în teren cu o echipă medicală mobilă anti-Covid însărcinată cu vaccinarea sătenilor din Răchiteni. Am luat în calcul distanța de 71 km dintre Iași și Răchiteni parcursă dus-întors, timpul estimat pentru vaccinări cerut de lista celor înscriși, am stabilit altă oră și m-am pomenit cu asistenta întoarsă mai devreme… cu jumătate de zi: „Ne-am dus degeaba, n-am putut vaccina pe nimeni, am dat peste Șoșoacă!” Senatoarea, însoțită de un grup fervent de susținători, fusese informată de cele ce urmau să se petreacă la Dispensar (numai poliția din comună habar n-avea și a strălucit prin totală absență!) organizând un detașament de intervenție „cetățenească” și aducând în liniștita așezare de catolici de pe malul Siretului un grup gălăgios și agresiv dotat cu vuvuzele și steaguri tricolore, care pur și simplu a blocat ușa punctului medical!

Invective la adresa doctoriței venite de la Iași și a celor ce o însoțeau („criminalilor!”), torente de acuze prăpăstioase („ne băgați 666 în sânge!”, „n-o să mai putem face copii!”), cu intensa susținere vocală a Șoșoacăi, descinsă la Răchiteni să salveze țăranul român de oroarea vaccinului anti-Covid (a doua zi aveau să apară și imagini concludente pe ecranele televiziunilor – numai că, iată, am informații și imagini direct de la sursă). Și cum oficialitățile comunei, timorate de acutele doamnei senatoare, n-au izbutit nicicum să asigure actului medical elementara normalitate, cei care au solicitat vaccinarea și s-au înscris pe listă, având accesul la medic barat, s-au risipit și au trebuit să renunțe! Drept pentru care și caravana sanitară s-a întors de unde a venit!

Dincolo de eșecul regretabil în plan sanitar și de încălcarea brutală a unor drepturi cetățenești, cine plătește costurile deplasării, orele suplimentare de lucru ale personalului medical? Cumva Șoșoacă? Parcă așa s-ar cuveni. Nu știu dacă-i caz și penal, sau doar civil, însă toți cei care au intenționat să se vaccineze și au fost împiedicați să treacă pragul punctului medical, întreaga echipă sanitară, precum și DSP Iași pot pretinde în Justiție consistente reparații și despăgubiri! „Zădărnicirea” combaterii bolilor sună cumva călduț-neutru, poate și fiindcă „zădărnicire” este substantiv feminin blajin, cu sonuri arhaice, de poveste. „A zădărnici” („curmare, dejucare, împiedicare” – DEX) este, însă, verb colțos și direct: firește, asta s-a întâmplat la Răchiteni: a fost împiedicat, nu cu vorba, ci cu fapta, accesul unor cetățenii la actul vaccinării. Parcă văd că iar n-o să se întâmple nimic!

Până una-alta, să observăm că avem de a face cu prima epidemie din lume în care oamenii se tem mai mult de vaccin decât de virus! Ceea ce se trage evident din precaritatea unui nivel cultural în mare suferință, de care, în numele democrației, trebuie ținut seama așa cum e, fiindcă nu se poate vorbi despre libertate când îți sunt impuse discreționar decizii privind sănătatea propriei persoane. Nu vrei să te vaccinezi, ești liber să n-o faci. Dar cu ceilalți cetățeni, cei care vor, cum rămâne? Ai avea dreptul (depinde, totuși, de împrejurări și de angajamentul social) să refuzi până la capăt în cazul tău, dar oricând și oricum este exclus să vorbești și să acționezi în numele (de fapt, împotriva) altora. Nu mai spun că, dacă Doamne ferește, ia virusul vreunul dintre cei înscriși pe lista nevaccinaților de la Răchiteni, din pricina barării accesului la seringa cu Pfizer, respectivul poate pretinde daune morale și despăgubiri pentru cine știe ce sechele de la grupul contestatarilor și de la Șoșoacă însăși!

Dar să isprăvesc tableta într-o cheie ceva mai optimistă: se spune că, pe undeva, pandemia ar avea și partea ei bună: ne-a făcut mai atenți, mai responsabili, și față de destinul propriu, și de cel al aproapelui. „Dacă știam că un virus poate deveni o sursă atât de mare de simțire și de trezire a spiritului, v-aș fi adus unul cu mult timp în urmă” – spune Sadhguru, cunoscut yoghin și lider religios indian, la mare modă acum peste ocean. Tot el: „Din nefericire, există un segment al populației cărora nu le pasă de ce se întâmplă în jurul lor, ce se întâmplă cu țara, cu restul umanității.” Care segment? Că toți am luat-o razna! Oare isprăvile Șoșoacăi la Răchiteni sunt mai blamabile decât autorizarea Untold-ului la Cluj? Aș zice că nu. Pe de o parte luptăm din răsputeri, de cealaltă ne predăm necondiționat, cu arme și bagaje? Care-i rațiunea organizării unui astfel de festival-monstru, cu mii și mii de participanți înghesuiți răsuflare-n răsuflare într-o perioadă în care pandemia își face tot mai amenințător de cap? Care era urgența, care-i justificarea, care-i câștigul real în plan cultural? Dacă-i suficientă garanția certificatului de vaccinare sau a testului, de ce soluția nu s-ar aplica și-n cazul nunților, congreselor, meciurilor, sindrofiilor de familie, demonstrațiilor? Ori toți să muriți, ori toți să scăpăm! Păi, nu?