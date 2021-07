La Dresda

În perioada 11-24 iulie, 16 elevi din clasa a X-a, specializarea Matematică - Informatică, de la Colegiul Naţional „Nicu Gane” din Fălticeni, s-au aflat la Dresda, în Germania, la un stagiu practic de formare profesională iniţială în cadrul unui proiect Erasmus+, Acţiunea Cheie 1 - Mobilităţi de formare profesională. Elevii fălticeneni au efectuat acest stagiu de formare în domeniul IT la compania WBS Training AG, fiind al doilea flux de mobilităţi din cadrul acestui proiect.

Aşa cum am aflat de la profesorul Ioan Caulea, scopul proiectului „Dezvoltarea de aplicaţii pentru dispozitive mobile”, proiect care se derulează pe parcursul a doi ani şcolari (2019-2021),este asigurarea calităţii în formarea profesională iniţială, printr-un stagiu de pregătire practică a elevilor de clasa a X-a, specializarea Matematică - Informatică, într-o companie cu experienţă în dezvoltarea aplicaţiilor mobile, în scopul dobândirii de competenţe digitale corespunzătoare noilor cerinţe de pe piaţa europeană a muncii.

Cei 16 elevi au fost însoţiţi de profesorul coordonator Ioan Caulea şi de profesorul de informatică Florin Ilincăi, responsabilul cu pregătirea profesională a elevilor. Toate activităţile s-au derulat cu respectarea strictă a măsurilor impuse de situaţia pandemică.

„Acesta este al treilea proiect de formare profesională VET pentru elevii de la specializarea Matematică - Informatică derulat la Colegiul Naţional <Nicu Gane> Fălticeni, după <From webdesign to web-business>, derulat în anul şcolar 2015-2016 şi <Formare profesională în web design şi e-commerce la standarde europene>, care a cuprins 2 fluxuri în perioada 2017-2019. Până în prezent, 79 de elevi ai colegiului au beneficiat de acest tip de formare profesională asigurată prin finanţare europeană, în cadrul programului Erasmus+”, susţine profesorul Florin Ilincăi.

Pregătire la unul dintre cei mai importanţi furnizori de servicii şi formare profesională din Germania

Compania WBS TRAINING AG din Dresda, unde elevii ganişti au avut şansa să participe la stagiul de pregătire, este unul din cei mai importanţi furnizori de servicii şi formare profesională din Germania. Din anul 2004, colaborează în calitate de instituţie de primire în cadrul Lifelong Learning Programme și Erasmus+ (LdV, VETPRO, PLM, Transfer of Innovation, Grundtvig sau KA1-VET). În acest sens, până acum au găzduit şi oferit servicii de formare în peste 200 de proiecte de mobilităţi.

„Cei 16 elevi care au participat la acest stagiu au fost selectaţi în urma unui concurs foarte complex şi dificil. Satisfacţia noastră, ca dascăli, este dată de aprecierea pe care o primim de la partenerii noştri germani, la finalul fiecărui stagiu. Elevii noştri au un comportament exemplar, atât din punct de vedere al pregătirii şcolare, cât şi la nivel atitudinal, comportamental. Implicarea elevilor în aceste activităţi le deschide acestora noi orizonturi, le formează o mentalitate deschisă, caracterizată prin toleranţă, simţ civic, motivaţie puternică pentru dezvoltare personală şi profesională. Mai sunt şi alte câştiguri pe plan personal pentru elevii şcolii noastre, ţinând cont că unii dintre ei nu au fost niciodată în altă ţară.

Pentru că obiectivele proiectului presupun şi formarea unor competenţe de comunicare, inter-relaţionare sau de lărgire a orizontului socio-cultural, timpul liber s-a materializat în vizitarea unor obiective turistice de notorietate. E greu de stabilit care este cel mai atractiv loc pe care elevii de la <Nicu Gane> l-au <exploatat> spiritual. Dresda sau <Florenţa de pe Elba> este un oraş care, dupădistrugerile semnificative pe care le-a suferit în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, la fel ca multe alte oraşe germane, a renăscut, bucurându-se astăzi de o viață culturala vibrantă”, ne-a declarat profesorul Ioan Caulea, coordonatorul acestui proiect Erasmus.

Experienţe noi şi frumoase

Aceste proiecte cu finanţare europeană nu sunt proiecte de investiţii în baza materială (programul Erasmus+ nu are un asemenea obiectiv), ci sunt proiecte de parteneriat care presupun formarea şi dezvoltarea unor competenţe pe care nu le-ar putea dobândi prin curricula şcolară obişnuită.

În ceea ce priveşte feedback-ul primit de la elevi, Narcis Axinia, din clasa a X-a C, a afirmat că „a fost o experienţă unică care cu siguranţă a adus un plus de valoare bagajului de cunoştinţe, inclusiv pentru cei a căror carieră se va îndrepta către IT. Au fost 2 săptămâni de neuitat, timp în care am dobândit noi competenţe digitale cu sprijinul celor de la WBS, am avut oportunitatea de a întâlni oameni cu alte mentalităţi de la care am avut multe de învăţat. Totodată, pe parcursul proiectului ne-am îmbunătăţit abilităţile de a vorbi limba engleză, am antrenat abilitatea de a ne descurca în spaţii necunoscute şi am legat prietenii durabile în cadrul colectivului selectat pentru participare.

Oraşul este minunat şi cred că am mai fi avut nevoie de încă 2 săptămâni pentru a vizita toate obiectivele turistice, iar stilul arhitectural al clădirilor mi-a trezit dorinţa de a reveni în Dresda.

Cei doi profesori coordonatori au depus eforturi ca întregul proiect să poată avea loc în condiţii optime, iar pe această cale vreau să le mulţumesc.

Ca idee finală, vreau să încurajez viitoarele generaţii să ia parte la asemenea proiecte. Pe lângă skills-urile dobândite, vor avea parte de o experienţă splendidă”, este îndemnul lui Narcis Axinia

Adelina Acsinte susţine că „a fost o experienţă complet nouă şi frumoasă. Tutorii şi profesorii, cât şi colegii au fost foarte sociabili şi au creat o atmosferă plăcută în fiecare zi. Am avut ocazia să învăţ foarte multe lucruri noi şi să cunosc oameni din alte părţi ale lumii. Mi-am depăşit multe limite şi am reuşit să leg multe prietenii noi”.

Pentru Eduarda Ciobanu „a fost o experienţă foarte frumoasă, în care am îmbinat utilul cu plăcutul. Am avut oportunitatea să-mi dezvolt abilităţile şi aptitudinile atât pe plan profesional, cât şi la nivel personal. Acest proiect m-a ajutat să-mi clarific gândurile în ceea ce priveşte viitoarea mea carieră”.