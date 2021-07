... decât despre apogeul delăsării, impotenţei, nesimțirii şi al lehamitei la care au ajuns, în decurs de doar vreo 36 de ore, 4 echipe romanești, dintre care 3 de club şi una naţională? Pe aia naţională hai s-o lăsăm în durerea ei, că şi ea ne-a lăsat pe toţi tot aşa. Totuşi, fără a mai discuta despre împiedicații din teren care nu erau în stare nici de o pasă la 7-8 metri distanţă (că se ducea la vreo 3 metri de destinatar - am văzut asta de zeci de ori în cele 3 meciuri!), să observăm, a nu ştiu câta oară, tupeul nemăsurat al numitului Rădoi Mirel, necalificatul pe care până şi Ovidiu Ioanițoaia, cât e el de blând şi de educat, tot l-a trimis alaltăieri să pună mâna pe carte, desigur după ce se cară naibii acasă! Tupeistul ordinar, în loc să se aşeze temeinic în genunchi şi să ceară scuze adânci şi sincere întregii naţii (fiindcă Rădoi n-a antrenat acolo echipa mă-sii, ci pe cea numită România!), a început să grohăie căel şi neisprăviţii din teren au făcut nu ştiu câte puncte, ba s-au mai şi sacrificat al dracului, fiindcă drumurile i-au obosit nenorocire, haleala a fost oribilă, iar fusul orar de nesuportat! Huooooooo! Ei, până o învaţa Rădoi să scrie, astfel încât să-şi poată semna singur demisia, să observăm totuşi că prostovanii lui din Japonia n-au fost cu nimic mai tolomaci decât ceilalţi, lăsaţi acasă ca să sperie şi Europa. Cumva logic: dacă îi alegi pe cei mai buni dintre toţi proştii pământului, nu rezultă că ei sunt proştii supremi? Ne-am convins de acest cumplit adevăr joi, în Conference League, competiţia pentru proşti, unde noi am arătat că putem fi mai proşti decât proştii proştilor, astfel încât să nu încăpem nici măcar aici! Indiferent dacă au pornit în retur cu victorie (FCSB), cu egal (Sepsi) sau cu înfrângere (Craiova) şi indiferent dacă au jucat afară (FCSB; de fapt, pe teren neutru, ceea ce amplificăprostia!) sau acasă, proastele au făcut singurul lucru pe care îl ştiu bine: şi-au etalat întreaga prostie! Vă rog frumos să nu mă mai întrebaţi, măcar de acum înainte, de ce n-am nicio treabă cu fotbalul ăsta de rahat.