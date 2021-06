Victimă de două ori

Un bărbat în vârstă de 66 de ani, din satul Călugăreni, comuna Adâncata, se declară foarte supărat că a fost și bătut, și amendat în același timp. Bătaia a încasat-o de la un consătean, în timp ce polițistul care a intervenit la scandal a decis să-i aplice și lui amenzi, trei la număr.

Maricel Cosovanu va contesta amenzile în instanță, iar argumentul lui forte este că a intervenit pentru a-și apăra sora, care a strigat după ajutor, iar scandalul nu a fost pornit de el. Bărbatul consideră un abuz faptul că a fost amendat la Legea 61/1991, pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice.

A sărit în apărarea surorii sale și a încasat o lovitură puternică în cap

Pe 25 mai, Maricel Cosovanu se deplasa pe drumul din sat și a observat cum o mașină oprește în fața porții surorii sale.

„Poarta era închisă, agresorii au sărit gardul și au început să o lovească pe sora mea, care striga după ajutor. Văzând aceasta vă dați seama că am intervenit, însă Sorin Constantin Cosovanu s-a apropiat de mine și m-a lovit în cap cu un corp contondent. Am început să sângerez puternic, niște vecini m-au dus în curte la ei și au chemat ambulanța”, a relatat bărbatul.

Bărbatul în vârstă de 66 de ani a fost preluat de o ambulanță și transportat la Spitalul Județean Suceava, unde a primit îngrijiri medicale, având o plagă suturată chirurgical la scalp.

Conform certificatului medico-legal, bărbatul a suferit excoriații, echimoze, plăgi contuze și hematom epicranian frontal stâng, leziuni ce s-au putut produce prin lovire cu mijloace contondente și care necesită 8-10 zile de îngrijiri medicale pentru vindecare, a constatat medicul legist care l-a consultat pe bărbatul venit și la redacția Monitorului de Suceava.

Amenzi pentru toți cei implicați în scandal

Pe lângă dosarul penal deschis pentru infracțiunea de „loviri sau alte violențe”, polițiștii din echipaj au decis să sancționeze pentru acte de tulburare a ordinii și liniștii publice toate persoanele implicate.

În procesul-verbal întocmit în lipsa bărbatului aflat la spital, polițistul Andrei Ioan Dascălu a consemnat că Maricel Cosovanu a proferat injurii și expresii jignitoare și a tulburat ordinea și liniștea publică a locuitorilor, și de asemenea l-a agresat și el fizic pe cel care l-a lovit în cap, astfel că i-a aplicat trei amenzi la legea privind tulburarea ordinii și liniștii publice. Bărbatul de 66 de ani a încasat amenzi totale de 2.000 de lei, din care poate achita minimul la fiecare abatere, adică în total 300 de lei.

Maricel Cosovanu a decis să nu plătească amenzile și să le conteste, chiar dacă asta înseamnă că dacă instanța îi va respinge acțiunea va trebui să achite sancțiunea integral.

”Dacă am fost inconștient și cu leziuni atât de serioase cum am deranjat liniștea publică? Vecinii care mi-au acordat ajutor pot confirma în ce stare eram. În plus, dacă am intervenit în sprijinul surorii mele, care striga după ajutor, nu cred că se poate spune că am pornit vreun scandal și nici că puteam să trec pasiv”, s-a plâns omul. De cele mai mule ori, în cazurile de acest gen adevărul este undeva la mijloc. Totuși, pare exagerat ca un om agresat fizic destul de serios să fie și amendat, și încă drastic. De regulă în cazul unui scandal sunt pe de o parte provocatori, dar și victime. E adevărat, de la caz la caz, polițistul poate acționa așa cum consideră că este cazul, iar în acesta agentul a decis să amendeze pe toată lumea.

Cazul spune multe și despre violența exacerbată din multe comunități rurale.

Singurul care poate anula sancțiunile este judecătorul care va analiza contestația bărbatului de 66 de ani.