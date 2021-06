Eveniment

Festivalul Internațional “Ciprian Porumbescu” a debutat, luni, la Suceava. În prima zi a ediţie pilot a festivalului, 30 de elevi ai Şcolii Populare de Arte “Ion Irimescu” din cadrul Centrului Cultural "Bucovina" au evoluat în concursul intitulat "Sub semnul lui Ciprian Porumbescu".

Tinerii interpreți talentaţi, mulți dintre ei având deja un CV de invidiat, au interpretat la diverse instrumente compoziții atât din repertoriul lui Ciprian Porumbescu, precum și ale unor mari compozitori, Doga, Vivaldi, Brahms, Chopin, Mozart.

Vicepreşedintele Consiliului Judeţean Suceava Niculai Barbă a ţinut să precizeze că festivalul va continua în următoare perioadă cu Zilele Ciprian Porumbescu, un remember Opereta "Crai Nou", repusă în scenă în 2018 la Cetatea de Scaun.

Niculai Barbă a precizat că în zilele care urmează artiști consacrați vor susţine recitaluri, momente instrumentale, la bustul lui Ciprian Porumbescu din Parcul Central Suceava, la Lira de la Stupca, Muzeul și Casa memorială Ciprian Porumbescu. El a precizat că duminică, ultima zi a festivalului, va fi şi cea mai consistentă ca evenimente. “Dimineața vom fi cu toții la mormântul lui Ciprian Porumbescu pentru a-l comemora pe marele patriot și mare personalitate a lumii cultural-artistice. La prânz, un recital instrumental la pian și vioară la Muzeul Ciprian Porumbescu și apoi la Casa memorială. Apoi, la ora 14:00, vom prezenta un material video deosebit de interesant realizat cu participarea unor personalități ale vieții muzicale din țară și străinătate care se vor exprima cu referire la oportunitatea lansării, prezentând și viziunea lor în realizarea unui eveniment cultural de anvergură, Festivalul Internațional <Ciprian Porumbescu>, prin care să punem în valoare creația și personalitatea marelui nostru compozitor”, a spus Niculai Barbă.

El a precizat că, fiind un festival, la această ediţie pilot va fi un recital muzical-cameral susținut de Doru Albu (clarinet) și Daniel Dragomirescu (chitară). “Ne dorim ca, începând din 2022, acest festival să crească de la an la an și să rivalizeze, în scurt timp, cu marile festivaluri de gen. Am lansat provocări unor personalități din țară și străinătate de a ne fi alături în realizarea arhitecturii și promovarea festivalului”, a mai declarat Niculai Barbă, care consideră că acest festival este un eveniment de care Suceava are mare nevoie.