Sărbătoare

Anual, la data de 1 Iunie este sărbătorită Ziua internaţională pentru protejarea copilului, în 50 de ţări din lume, printre care şi România. Pornind de la convingerea că trebuie acordată o atenţie deosebită copiilor, care reprezintă generaţia de mâine, Primăria și Consiliul Local al Municipiului Fălticeni, în parteneriat cu Grupul Local de Tineret „Aripi în Europa”, au organizat, marţi, 1 iunie, mai multe activităţi dedicate copiilor. Deşi locaţia propusă iniţial a fost Aleea Pietonală, în faţa Primăriei, condiţiile meteo au impus ca jocurile dedicate copilăriei să se desfăşoare în Sala de sport a Colegiului Tehnic „Mihai Băcescu”.

Voluntarii G.L.T. „Aripi în Europa” au ales cele mai potrivite jocuri pentru copii, în funcţie de vârsta celor veniţi să se joace şi nivelul lor de dezvoltare. Cei mai mici participanţi au avut cu puţin peste doi ani şi s-au despărţit cu uşurinţă de părinţi sau bunici pentru a fi pictaţi pe faţă şi pentru a participa la jocuri de cooperare, strategie şi logică, jocuri cu reguli simple, clare şi prezentate cât mai captivant de tinerii fălticeneni.

„Am ales jocurile de cooperare pentru că la o vârstă atât de mică ideea de competiţie nu este benefică pentru creşterea şi dezvoltarea copiilor. Jocurile copilăriei nu sunt doar cele bazate pe un concurs cu un învingător şi învinşi. Prin jocuri, cei mici îşi pot dezvolta încă de la o vârstă fragedă o mulţime de aptitudini şi funcţii motorii. Când jucăm un joc de cooperare, fie pierde toată echipa, fie câştigă toată echipa – nu vom avea la final un pierzător pe care să-l arătăm cu degetul şi nici un câştigător triumfător”, a motivat unul dintre voluntari alegerea jocurilor pentru cei mai mici.

Ateliere de creaţie şi jocuri pentru copii

De la ora 9,30 până la 13,30 au fost organizate ateliere de creaţie, pictură pe faţă, pictură cu acuarele, desen cu carioca şi grafică, „Paradisul Copiilor” şi „Albă ca Zăpada şi mai mulţi pitici” - jocuri pentru cei mai mici, Atelier „Happy Education” şi jocuri interactive sub genericul „Enter Game”, săritul corzii şi aruncarea cu mingea la coşul de baschet – pentru copiii mai mari, s-a cântat şi s-a dansat într-o „ploaie” de baloane, o bucurie şi o încântare pentru cei mici.

„Şi noi am fost copii, am participat la diverse activităţi, dar să fii coordonator este destul de greu pentru că în această perioadă am avut o pauză foarte mare, a venit pandemia şi nu am mai putut organiza activităţile cu care i-am obişnuit pe fălticeneni.

Sunt 20 de voluntari prezenţi, organizăm jocuri pentru toate vârstele, copiii au venit într-un număr neaşteptat de mare şi sunt dornici de joacă. Dacă regulile sanitare vor permite, sperăm să reluăm cât mai repede programul de jocuri, activităţi care îmbină în mod fericit distracţia cu cele mai eficiente şi utile influenţe educaţionale şi să transformăm timpul liber al copiilor intr-o reală încântare, să renunțăm atracţiile lumii moderne şi la orice gadget (telefon, tabletă, Xbox) şi ne bucurăm unii de alții, de jocuri de echipă noi dar şi de jocurile pe care părinții noștri le-au jucat în parcul din spatele blocului”, ne-a spus Delia Crăiţă, coordonatoarea G.L.T. „Aripi în Europa”.

Grupul Local de tineret Aripi în Europa, sufletul întregii activităţi

La activităţi au participat primarul municipiului Fălticeni, profesorul Gheorghe Cătălin Coman, şi administratorul public Alexandru Rădulescu, care, pentru o zi, s-au întors la bucuria copilăriei şi a jocului împreună cu aceşti copii minunaţi.

Primarul Cătălin Coman a declarat: „Au fost organizate activităţi speciale cu ocazia Zilei Copilului, care au avut ca scop educarea în spiritul prieteniei şi al preţuirii faţă de semeni. Prin aceste activităţi mult aşteptate şi apreciate de copii am dorit să punem creativitatea micuţilor la lucru, să le stimulăm imaginaţia, să îi ajutăm să dezvolte aptitudini creative. Am venit însoţit de fata cea mică pentru că a dorit să participe la acţiunile derulate de Primărie cu ocazia Zilei copilului.

Şi eu am foarte multe amintiri plăcute din perioada în care eram copil şi se organizau la Fălticeni, într-un fel până în 1989, în altul după 1990, activităţi dedicate celor mici. Încercăm să marcăm aşa cum se cuvine Ziua Internaţională a Copilului şi să oferim tuturor copiilor din Fălticeni clipe frumoase. Din păcate vremea nu ţine cu noi, dar am găsit o soluţie şi ne-am mutat în Sala de sport a Colegiului Mihai Băcescu, Încercăm, în limita spaţiului, să facem bucuroşi cât mai mulţi copii. Suntem pregătiţi cu materiale diverse, beneficiem şi de sprijinul voluntarilor de la Grupul Local de tineret Aripi în Europa, copii mai mari, care ne ajută şi care sunt sufletul întregii activităţi. Primăria a oferit cadrul organizatoric şi premii pentru toţi copiii, pentru că ne dorim ca un număr cât mai mare de copii să se bucure de ziua lor, să le oferim acestora un start în viaţă plin de veselie”.