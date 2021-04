Prinși de polițiști

Polițiștii de la Șcheia au acționat în cazul unui furt comis în data de 3 aprilie, din hala fostei Rozita din Șcheia, când trei hoți au intrat în perimetrul societății și au furat mai multe rafturi metalice și bunuri din incinta unității. După ce au adunat probatoriu, miercuri, 14 aprilie, polițiștii de la Secția Rurală 9 Șcheia au acționat față de trei suspecți despre care au adunat probatoriu. Este vorba de doi minori, unul de 15 ani și unul de 17 ani, iar al treilea suspect are 21 de ani. Acesta din urmă, Ilie-Costică Rîpă, are ani buni de când comite furturi, încă de la vârsta de 14-15 ani. Acesta are la activ și mai multe condamnări. Toți cei trei suspecți de comiterea faptei de furt provin din comunitatea de romi de la Șcheia.

Cei trei au fost audiați cu respectarea drepturilor procesuale, după care pe numele lor au fost emise ordonanțe de reținere pentru 24 de ore, în baza cărora au fost introduși în arestul poliției județene.

Cercetările vor continua sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Suceava.