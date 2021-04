Vineri, 16 Aprilie 2021 (16:51:08)

Cinci câini au fost abandonați pe un câmp din Dumbrăveni de către un șofer care a crezut că nimeni nu îl va vedea. Imaginea a fost postată pe rețelele de socializare de Diana Rață, care a oferit și amănunte despre acest subiect. ”Proprietarul mașinii SV 75 MYL (Mercedes Vito gri) este rugat să vină urgent să-și recupereze câinii abandonați! Mulțumim anticipat”, este mesajul transmis pe rețelele de socializare. Comentariile nu au întârziat să apară, iar toți internauții l-au condamnat pe cel care a abandonat patrupedele. ”Of, ce oameni, suntem mai răi noi ca animalele” sau ”Aşa se întâmplă când stai în marginea satului, mereu te trezeşti cu căței şi pisici aruncate din maşini”, sunt doar două din comentariile de la această postare.

La scurt timp, a fost descoperit și cel care a abandonat câinii. Acesta se numește Petrică Dumitriu și a venit și cu o explicație pentru gestul său: ”Bună ziua, în jurul amiezii mergeam la Botoșani veneam pe drumul Verești și lângă stație era un sac care se mișca. Am oprit și când m-am apropiat erau niște căței. Dacă-i lăsam în sac se puteau înăduși, dacă le dădeam drumul în intersecție sigur îi călcau mașinile. Din milă pentru căței i-am luat în mașină și i-am dus undeva la o margine de sat unde pot fi în siguranță și pot găsi un stăpân. Iar eu am plecat spre Botoșani. Îmi cer scuze că am oprit, cu altă ocazie nu voi mai da curs la astfel de cazuri. Când vrei să faci un bine ești catalogat foarte rău. Puteți veni la mine și să verificați că nu am avut și nu am căței mici. Mulțumesc pentru înțelegere cu scuzele de rigoare”.

Practic, omul a luat câinii și i-a mutat dintr-o parte în alta, dar nu s-a gândit nici un moment să sune la Poliția Animalelor sau la vreun ONG care se ocupă cu protecția animalelor.