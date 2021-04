Abordare deloc fericită

O femeie din satul Brașca, comuna Ilișești, a reclamat la poliție, ieri dimineață, că autoturismul parcat în propria curte a fost ţinta hoților, pneurile mașinii fiind sparte, iar catalizatorul de sub mașină tăiat și sustras. Iuliana Ungureanu a relatat că furtul a fost comis la finele săptămânii trecute, probabil pe timp de noapte. Femeia a găsit inițial mașina cu roțile dezumflate, dar nu a sesizat prea clar ce s-a întâmplat. Abia când o rudă i-a verificat mașina a sesizat că toba este la pământ, iar catalizatorul sustras.

Iuliana Ungureanu se declară surprinsă total neplăcut de cum au reacționat cei doi polițiști din echipajul de la Secția Rurală Șcheia care a venit la domiciliu să constate fapta.

”Domnii polițiști m-au întrebat dacă am camere de supraveghere, apoi dacă nu aveam măcar un câine în curte ori un bec aprins, care nu i-ar fi făcut pe hoți să se apropie. Mi-au spus că nu prea au ce să facă dacă nu sunt camere video sau alte probe. Să vă spun sincer m-am simțit a nimănui, luată la întrebări de parcă eu aș fi vrut să fiu jefuită. Nu am simțit că domnii polițiști mi-au dat vreo speranță, nici nu au făcut eforturi prea mari să constate fapta. Inițial mi s-a spus că vă veni o echipă criminalistică de cercetare, dar nu a mai venit! Eu cred că totuși este o faptă gravă, mai ales că nu este o casă nelocuită, eu am fost tot timpul în locuință în ultimele zile ”, era revoltată femeia.

Nu am fi scris despre nemulțumirea femeii dacă despre acest mod de abordare al multora dintre polițiștii suceveni nu am mai fi auzit până acum. Când este vorba de furturi și nu numai, păgubiții sunt luați întâi ei la întrebări, despre ce măsuri de prevenire și-au luat, și li se cer imagini video sau detalii despre hoți, dacă se poate și adresa. Dacă păgubitul spune că nu știe absolut nimic și nu bănuiește pe nimeni, acest gen de polițiști îi dau de înțeles destul de clar părții vătămate că ei nu prea au ce face.

Poate că polițiștii suceveni ar trebui să treacă periodic și printr-o instruire cu privire la cum trebuie să pună problema cu o parte vătămată într-un dosar penal. Pentru cel deja trecut printr-un moment neplăcut, de multe ori o vorbă bună, senzația că este apărat și în siguranță pot conta la fel de mult ce recuperarea prejudiciului.

Iuliana Ungureanu a estimat prejudiciul la mașină la 1.500 de lei, însă este posibil ca acesta să fie mai mare.

Cum acționează hoții de catalizatoare auto

Hoţii de catalizatoare auto ridică pe cric maşina parcată, apoi taie cu un flex efectiv toba catalitică de sub maşină şi pleacă cu ea. Păgubiții îşi dau seama de furt abia a doua zi dimineaţă, când pornesc maşinile.

Hoţii acţionează în grupuri de minimum trei persoane: unul ridică maşina pe cric, altul operează cu flexul, al treilea stă de „şase”, cu o maşină cu motorul pornit, gata să demareze la orice semn de pericol.

Furturile de catalizatoare auto au luat avânt în ultima perioadă, în multe zone ale țării. În fiecare catalizator se găsesc de la 2 la 10 grame de platină. Pe lângă asta, un catalizator la mâna a doua se vinde cu sume între 50 şi 500 de euro. Furtul de catalizatoare este mai facil la mașinile cu o oarecare vechime.

De regulă, furturile de acest gen se comit în orașe, unde hoții au la dispoziție multe mașini. În municipiul Suceava și zona Dorna au mai avut loc astfel de furturi, însă în județ nu se poate vorbi de un fenomen.