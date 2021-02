Performanță

Tânărul sucevean Edward Pădurariu a devenit campion național la șah, la grupa de vârstă sub 18 ani. Câștigătorul a fost stabilit în urma unui concurs care a avut loc la clubul ”Politehnica” din Iași în perioada 30-31 ianuarie 2021 și care s-a derulat online sub supravegherea unui arbitru. La grupa sa de vârstă, suceveanul a fost singurul reprezentant la centrul de la Iași. Edward Pădurariu a obținut patru victorii, a remizat de două ori și a suferit o singură înfrângere, iar cu acest bilanț și-a asigurat titlul de campion național.

”A fost un turneu la care nu am pornit favorit, dar cu fiecare partidă pe care am jucat-o am căpătat încredere tot mai multă, iar moralul a fost la cote bune. Pot spune că a fost un concurs de dificultate medie care mă motivează pentru competițiile care vor urma”, a spus Edward Pădurariu.

Alături de următorii doi clasați, suceveanul va reprezenta România la Campionatul European U18 care va avea loc în perioada 27-31 martie, tot în sistem online. Pentru acest concurs, Edward Pădurariu spune că își propune să joace bine și și-a fixat ca obiectiv obținerea unei medalii.

Pe plan intern, tânărul sucevean va participa la Superliga Națională de Șah pe echipe. Este vorba de echipe formate din cinci seniori și un junior, alături de care a mai evoluat și în toamna anului trecut, printre ei aflându-se și doi maeștri internaționali.

Edward nu este la prima performanță din scurta sa carieră de până acum. În 2017 el cucerea titlul de vicecampion mondial la secțiunea șah blitz, categoria sub 13 ani, în cadrul unui concurs care a avut loc la Iași. Competiția a avut loc în cadrul Campionatului Mondial de Șah Școlar și a reunit la masa competițională 500 de participanți din peste 40 de state ale lumii.