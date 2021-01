Municipiul Suceava

De miercuri, 6 ianuarie, taxele și impozitele locale pe anul în curs pot fi achitate către Primăria Suceava atât la ghișee, cât și online.

Și în acest an, primarul Ion Lungu a fost primul cetățean care a achitat taxele și impozitele locale în municipiul reședință de județ, făcând publică chitanța.

“Consider că este corect, în calitate de reprezentant al autorităților locale, să dăm exemplu de responsabilitate civică.

Fac un apel către toți contribuabilii municipiului Suceava să achite taxele și impozitele locale în această perioadă pentru a beneficia de reducerea (bonificația) de 10% din suma datorată atât pentru persoane fizice, cât și pentru persoane juridice. Taxele și impozitele locale în anul 2021 sunt identice cu cele de anul trecut - nu au fost majorate”, a precizat edilul sucevean.

Ion Lungu a plătit în total 532,50 de lei, pentru impozit pe teren – 15 lei, impozit mijloc de transport – 135 lei, impozit clădiri 200 lei și taxă de ecologizare – 216 lei, beneficiind de o reducere de 33,5 lei.

Pentru că aglomerația din alți ani este bine de evitat, mai ales acum, în pandemie, viceprimarul Lucian Harșovschi, care în fiecare an este printre primii care își achită taxele și impozitele, încurajează sucevenii să folosească metodele de plată online, așa cum a procedat și el: “Taxele și impozitele locale nu s-au majorat nici în 2021 și pot fi achitate la casieriile primăriei (numerar sau card), zilnic, în intervalul orar 08:00-18.00, dar și în conturile de trezorerie ale instituției. Însă, ținând cont de contextul actual, recomand plata online, pe www.ghiseul.ro, unde informațiile se procesează după 48 de ore, pentru cei care își fac cont. La fel am făcut și eu în această dimineață, am plătit online și îi încurajez pe toți sucevenii să facă la fel, este mult mai simplu, evitați cozile și aglomerația”.

Lucian Harșovschi a subliniat faptul că lucrările din municipiul Suceava se fac în funcție de încasările bugetare, iar bugetul aferent investițiilor din acest an va fi direct influențat de procentul acestor încasări.

Pentru a putea beneficia de bonificația de 10% (aplicată pentru impozitul pe teren, clădiri și mașini), termenul limită până la care sucevenii pot face plata integrală a taxelor și impozitelor este 31 martie.