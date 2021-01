„Calea ferată Hatna - Câmpulung”

„Calea ferată locală Hatna - Câmpulung este gata şi se dice că circulaţiunea pe această linie va începe cu 1 Februarie a.c. Am dori ca la ocuparea posturilor de amploiaţi pe la deosebitele gări, precum şi la ocuparea posturilor de cantonieri, păzitori, conductori, etc. să se ia în considerare în primă linie români, căci această cale ferată trece numai prin districte românesci şi vor fi foarte mari incoveniente dacă împiegaţii căii ferate nu vor fi români, sau nu vor sci româneşte. Nu putem trece cu vederea numirea curioasă a staţiunilor. Staţiunea Câmpulung figurează pe edificiul gărei sub numele Kimpolung. Atâta ar fi putut depune Domnii acţionarii români, ca să nu se schimonosească atât de urît numele localităţilor românesci, ceea ce denotă o lipsă totală de interes. Frontispiciul gărei încă nu are inscripţiune. Se poate deci îndrepta răul, punându-se măcar numele românesc Câmpulung. Mai caraghioasă este inscripţiunea unei staţiuni între Frasin şi Vama. Localitatea se numeşte Molidul sau Molid. Înţelepţii căii ferate însă au scris pe edificiul gărei Molit. Această expresie nici în nemţesce, nici în românesce n’are nici un sens şi denotă totală ignoranţă”.

„Revista Politică”, Anul III, nr. 1, Suceava, Ianuarie 1888.

„Comuna Vama”

„Cetăţenii din Vama se mîndresc cu importante realizări înfăptuite în anii puterii populare. Iată, bunăoară, că numai în ultimii ani, din comuna Vama s-au ridicat 64 de intelectuali, medici, ingineri, profesori şi învăţători, deşi până în 1948 în această comună existau 587 de analfabeţi. Azi, în comuna Vama, funcţionează 3 cinematografe, o bibliotecă comunală şi una sătească şi 39 de cercuri de citit. În comună există un dispensar, casă de naştere, staţionar pentru copii, un dispensar de întreprindere, cabinet stomatologic, puncte sanitare şi farmaceutice, precum şi un sanatoriu pentru copii”.

„Zori Noi”, Anul XVII, nr. 4707, Suceava, Sâmbătă 26 ianuarie 1963.