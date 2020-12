Creștere

Cazurile de Covid-19 în evoluție pe raza județului Suceava au ajuns, marți, la 1.005, după câteva zile în care s-au menținut sub 1.000. Conform distribuției cazurilor Covid-19 pe unități administrativ-teritoriale, din cele 114 localități, 13 nu au nici un caz de infecție Covid-19 în evoluție, 23 au câte un caz, 31 au sub cinci cazuri, 27 au sub zece cazuri, iar 20 au peste zece cazuri în evoluție.

În municipiul Suceava incidența cazurilor pozitive este de 2 la mie.

În carantină sunt în județ 824 persoane, din care 149 intrate în ultimele 24 de ore, iar în izolare la domiciliu se află 541 de persoane, din care 83 intrate în ultimele 24 de ore. În spitalele din județ sunt la această dată 308 pacienți diagnosticați cu Covid-19 și 131 suspecți de infecție cu noul coronavirus. În Spitalul Județean de Urgență „Sfântul Ioan cel Nou” Suceava sunt 53 de pacienți cu forme severe de Covid-19 și 20 de pacienți cu forme grave, internați în secția ATI. Dintre aceștia, 5 pacienți sunt ventilați neinvaziv și 9 ventilați invaziv. La ATI nu era nici un pat disponibil marți dimineață. În acest spital sunt internați 491 pacienți, dintre care 176 sunt diagnosticați cu Covid-19, 110 pacienți sunt în zona tampon și 205 pacienți sunt cu alte afecțiuni (non-Covid).

La nivelul județului, în ultimele 24 de ore au fost internate 14 persoane diagnosticate cu Covid-19, în același interval de timp fiind externate 24 persoane declarate vindecate.

Conform datelor centralizate de către Direcția de Sănătate Publică Suceava, la nivelul județului Suceava se înregistrează 13.589 de persoane declarate vindecate, dintr-un total de 15.499 persoane confirmate cu SARS-CoV-2 de la începutul pandemiei până în prezent.