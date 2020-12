Vieți pierdute

Finalul de an a adus, din păcate, un nou val de accidente mortale, după o perioadă de câteva luni destul de liniștită pe șoselele din județ. Din păcate, ultimii pe lista decedaților sunt doi tineri care au ajuns la spital în stare gravă şi nu au supraviețuit. Unul dintre accidentele cu final tragic a avut loc pe 21 decembrie, pe Mestecăniș, iar al doilea în noaptea de Ajun, la Ipotești.

Numărul de persoane decedate în acest an în accidente petrecute în judeţ a ajuns la un total de 78. Chiar dacă este o ușoară scădere față de anul 2019, cifra este mare având în vedere că în 2020 a fost o perioadă lungă de restricții majore de circulație și de carantină pentru municipiul Suceava și împrejurimi.

Tânărul care a trecut cu mașina prin garduri, la Ipotești, nu a supraviețuit

Tânărul în vârstă de 22 de ani implicat în accidentul din prima zi de Crăciun de la Ipotești a murit la Spitalul Județean Suceava, luni, 28 decembrie, în urma gravelor leziuni suferite.

Pe 25 decembrie, în jur de ora 2.30 din noapte, tânărul Cosmin Reguș conducea un Audi pe strada Ștefan cel Mare din Ipotești și, pe fondul vitezei neadaptate, a pierdut controlul asupra direcției de deplasare. Mașina a lovit succesiv gardurile mai multor locuințe, după care s-a oprit în curtea unui localnic.

Pompierii militari de la descarcerare l-au găsit pe tânăr prins între fiarele contorsionate ale mașini. Tânărul a fost extras conștient din mașină, dar cu multiple traumatisme.

Tânărul a ajuns la spital cu contuzii cerebrale, traumatism sever toracic și pneumotorax stâng, leziuni foarte grave care au condus din păcate la deces.

Tânărul din Ipotești este plâns de foarte mulți dintre cei care l-au cunoscut, iar pe rețeaua de socializare Facebook au apărut foarte multe mesaje de condoleanțe și de părere de rău pentru viața frântă atât de tragic și de brusc.

Fatal: a scăpat mașina de sub control pe serpentinele de pe Mestecăniș

La finele săptămânii trecute a murit, după câteva zile de comă, și un tânăr în vârstă de 33 de ani, cu domiciliul în Iași, implicat într-un accident produs pe 21 decembrie, în pasul Mestecăniș, pe DN 17, care leagă Suceava de Ardeal.

Constantin Apetrei, în vârstă de 33 de ani, din comuna Scobinți, județul Iași, conducea un autoturism Kia, pe care l-a scăpat de sub control într-o curbă deosebit de periculoasă la stânga. Mașina a derapat și a intrat pe sens opus, unde a lovit violent o autoutilitară cu platformă.

Tânărul de 33 de ani a suferit un grav traumatism cranio-cerebral și un traumatism cranio-facial, ajungând inițial la Spitalul Câmpulung Moldovenesc în stare comatoasă și fiind transferat imediat la Spitalul Județean Suceava. Din păcate, și în cazul său leziunile la cap au fost mult prea severe.

Cifrele în spatele cărora stau foarte multe tragedii

De la începutul acestui an, pe șoselele din județul Suceava au avut loc 241 de accidente grave, soldate cu 78 de decedați și 197 de răniți grav. La capitolul accidente grave, sunt mai puține cu 37 decât în aceeași perioadă a anului trecut. De asemenea, și la răniți grav în accidente este o scădere importantă, cu 28 mai puține victime în acest an, față de anul precedent, în aceeași perioadă.

Pe parcursul anului trecut, în accidentele rutiere din județul Suceava au murit 83 de oameni. Conducerea Serviciului Rutier Suceava speră să-și îndeplinească obiectivul de a avea al treilea an consecutiv cu scădere a numărului de decedați în accidente. Această scădere se va păstra probabil, însă va fi una destul de mică.

După cum s-a putut observa și recent, județul Suceava are ca specific un număr mult prea mare de accidente grave în care mor pietoni sau bicicliști. Aici un rol important îl are lipsa infrastructurii și a educației rutiere, inclusiv la conducătorii auto. Deși cei mai mulți pietoni decedați în accidentele de pe parcursul acestui an se deplasau ori traversau neregulamentar, în ultima perioadă de timp au fost și numeroși pietoni loviți grav pe trecerea de pietoni. Ultimul exemplu este de săptămâna trecută, un bătrân de 92 de ani fiind accidentat mortal pe trecerea de pietoni de sub pasarela de la Șcheia, la intrarea în municipiul Suceava.

Viteza excesivă sau neadaptată în curbe rămâne cauza principală a accidentelor rutiere grave. Iar tinerii decedați despre care am relatat în acest material sunt din păcate cele mai recente exemple. Exemple din care se speră că alții vor învăța cele necesare.