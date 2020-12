Lucrări necesare

O serie de lucrări necesare și solicitate de către suceveni, dar care s-au lăsat mai mult așteptate din cauza unor probleme de ordin juridic - refacerea treptelor și căilor de acces aferente acestora, din anumite zone ale municipiului Suceava, au fost recent terminate, dar nu se vor opri aici.

“Am finalizat lucrările de reabilitare a treptelor și trotuarelor aferente pe străzile Nicolae Bălcescu, Petru Rareș, Stațiunii și pe Bulevardul George Enescu (bl. T90). Nu ne oprim aici, din primăvară vom continua lucrările de reabilitare a tuturor scărilor care fac legătura între blocuri și accesul la străzi”, a declarat viceprimarul Lucian Harșovschi, care s-a ocupat de fiecare lucrare în parte, astfel încât să fie dusă până la capăt și cât mai bine.

Astfel, pentru refacerea treptelor și trotuarelor din Centru, de pe strada Nicolae Bălcescu, din zona Librăriei Alexandria și până spre Autogară, au fost cimentate 85,5 metri liniari de trepte, cu 85,45 mp zid de sprijin, fiind refăcut pavajul pe o suprafață de 275,7 mp.

O lucrare amplă, în aceeași manieră, a fost realizată pe strada Stațiunii, din cartierul Obcini, unde s-au realizat 209,35 metri liniari de trepte și a fost modernizat pavajul pe o suprafață de 534,7 mp.

Pe Bulevardul George Enescu, în zona bl. T90, lucrările de refacere a pavajului au fost efectuate pe o suprafață de 732 mp.

Nu în ultimul rând, pe strada Petru Rareș s-au refăcut treptele - 4,2 metri liniari, fiind făcut și un zid de sprijin de 24,4 mp.

“De-a lungul timpului, am primit numeroase întrebări și reclamații cu privire la scările din oraș, de ce nu are loc reabilitarea acestora.

Motivul a fost unul bine întemeiat și anume, cota indiviză, care face ca proprietatea acelor terenuri să fie împărțită între municipalitate și locatarii din zonă. În final, am găsit o soluție juridică, prin care reabilităm toate scările care fac legăturile între blocuri și accesul la străzi” a explicat viceprimarul Lucian Harșovschi.

La toate lucrările de refacere efectuate s-au avut în vedere și crearea de rampe de acces pentru persoanele cu dizabilități, astfel de facilități fiind deficitare în mai multe zone, pentru că nici nu existau anterior.