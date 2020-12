Final de ”eră”

Nicolae Goicea nu mai este directorul Asociației Județene a Vânătorilor și Pescarilor Sportivi (AJVPS) Suceava, după 28 de ani în care a ocupat neîncetat această funcție.

Recent, la începutul lunii decembrie, Nicolae Goicea a fost condamnat definitiv într-un dosar de abuz în serviciu cu un parcurs foarte complicat, trecut prin rejudecare pe la ambele instanțe.

Potrivit soluției, Nicolae Goicea a fost condamnat la o pedeapsă de 2 ani și 2 luni de închisoare. Instanţa a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, cu un termen de supraveghere de 2 ani. De asemenea, Nicolae Goicea nu are dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, nu are dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a deţine, purta şi folosi orice categorie de arme.

În același dosar a fost judecat şi Radu Ghiocel Iurniuc, unul dintre subalternii șefului AJVPS Suceava. Radu Ghiocel Iurniuc a primit o condamnare de 4 ani şi o lună de închisoare în regim de detenţie.

Succint, fără a mai intra în detalii, Goicea a fost acuzat și găsit vinovat pentru că, în calitatea sa de unic decident pe linia armamentului în cadrul AJVPS, i-a restituit arma subalternului, deși acesta nu mai avea drept de folosire după acte de amenințare și de braconaj.

Dosarul a fost instrumentat de Parchetul de pe lângă Judecătoria Câmpulung Moldovenesc, fiind unul din cele mai complexe dosare finalizate la nivel de parchet local și trimis în instanță în anul 2015.

Procurorul care a instrumentat dosarul l-a caracterizat dur pe inculpatul Nicolae Goicea, subliniind că pe tot parcursul anchetei acesta a avut o „atitudine necooperantă, refractară şi total sfidătoare la adresa legii”.

Semne de întrebare dacă se va schimba ceva la AJVPS

Problemele de la AJVPS sunt însă mult mai multe, acuzațiile fiind legate de fonduri gestionate după bunul plac sau chiar cedate ilegal.

Am încercat ieri să obținem o poziție oficială cu privire la plecarea lui Nicolae Goicea, însă nici președintele Ioan Ciornei și nici altcineva din conducere nu au fost de găsit. Președintele a avut telefonul închis, iar de la numărul de fix ni s-a comunicat că alt număr de telefon al acestuia este confidențial.

Cei care au contestat de mulți ani ce se întâmplă la AJVPS Suceava se tem că după plecarea sa nu se va schimba mai nimic, având în vedere că președintele este același, Adunarea Generală este aceiași, iar succesor pe postul lui Goicea este cel care i-a fost adjunct.

”S-a întrerupt dictatura de peste 28 de ani a lui Goicea, care a batjocorit atât patrimoniul AJVPS, cât și pe membrii vânători”

Medicul veterinar Petrea Dulgheru, unul dintre cei care l-au contestat vehement în ultimii ani pe Nicolae Goicea și care se judecă cu AJVPS Suceava după ce a fost exclus din asociație (era membru al Clubului de Vânătoare şi Pescuit Sportiv Vatra Dornei) a remarcat că justiția a făcut dreptate după mulți ani de zile.

”S-a întrerupt dictatura de peste 28 de ani a lui Goicea, care a batjocorit atât patrimoniul AJVPS, cât și pe membrii vânători. Fac un apel ca toți cei care au fost nedreptățiți să-și ceară drepturile acum, mai mult ca oricând. Cred că a sosit momentul ca și la AJVPS să se instaureze democrația. Sper ca membrii vânători din toate cluburile desființate de Goicea să reacționeze și să continue lupta cu mai multă încredere”, a declarat Dulgheru.