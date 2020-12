Vasile Duduman are de executat o pedeapsă de un an și o lună de închisoare

După gratii

Vasile Duduman, de 32 de ani, care în urmă cu mai bine de un an și-a pozat fiul de numai 2 ani și jumătate cu ștreangul la gât, a fost condamnat și dus la pușcărie. Bărbatul a fost judecat și găsit vinovat pentru comiterea infracțiunii de „nerespectarea hotărârii judecătorești” și a primit o condamnare de un an și o lună de închisoare cu executare. În baza mandatului de executare emis de Judecătoria Rădăuți, Vasile Duduman a fost săltat de la domiciliul său din Siret și dus sub escortă la Penitenciarul Botoșani, acolo unde își va ispăși pedeapsa. El nu a fost judecat în acest dosar pentru rele tratamente aplicate unui minor, ci pentru că s-a apropiat de fosta concubină, pe care a terorizat-o, asta deși exista un ordin judecătoresc de protecție.

A recunoscut că este autorul fotografiei, dar și că a amenințat-o cu moartea pe fosta concubină

La vremea respectivă, Vasile Duduman a recunoscut că este autorul acelei poze care a oripilat întreaga comunitate din Siret, și nu numai, dar și faptul că și-a amenințat fosta concubină cu moartea.

„I-am pus ştreangul, dar o fracţiune de secundă a durat şi l-am luat imediat că mi-am dat seama că nu e bine şi ştiu ce înseamnă şi nu vreau să fac rău la răul care l-a făcut ea (n.r. - fosta concubină)”, a spus Vasile Duduman. Acesta o mai acuza pe Cristina Tcaci, fosta concubină, că ar fi provocat moartea celui de-al doilea copil pe care l-au avut împreună, aspect care este infirmat de actele medico-legale.

Bărbatul a admis şi faptul că a ameninţat-o cu moartea pe Cristina Tcaci, dar pune totul pe seama nervozităţii.

„Reporter: Am văzut că i-aţi dat mesaje că îi luaţi viaţa. Vasile Duduman: Da, asta a fost când eram în Olanda, dar am fost la poliţie şi am dat declaraţie şi am scris tot acolo”, este dialogul dintre jurnalist şi bărbatul care a încălcat ordinul de protecţie.

Mesajele de pe telefonul Cristinei Tcaci spun însă altceva, şi anume că bărbatul a ameninţat-o de mai multe ori. Şi nu s-a întâmplat doar prin intermediul internetului, ci şi direct sau telefonic.

„I-am zis că gata, s-a terminat totul şi a venit din străinătate. M-a ameninţat că mă omoară, că îmi dă cu acid pe faţă şi mă desfigurează, că dacă el nu mă poate avea să nu mă aibă nimeni, eu şi copilul vom ajunge lângă fată (n.r. - copilul celor doi decedat în urmă cu circa un an), iar el va ajunge la puşcărie”, a spus Cristina Tcaci.

Ordin de protecție, încălcat cu bună știință

Femeia a obținut un ordin de protecție, de care însă Vasile Duduman nu a ținut cont, încălcându-l de două ori cu bună știință.

„Am primit mesaj prin care mi-a spus că ce, <ea mi-a pus ordin de protecţie, că eu mă piş pe ordinul de protecţie şi pe poliţie şi pe tot, că eu o omor şi mă duc la puşcărie>, atât”, a mai spus Cristina Tcaci.

Femeia terorizată de fostul concubin a povestit anul trecut că acesta a devenit extrem de violent după moartea fetiţei, iar bătăile şi ameninţările au crescut în intensitate, motiv pentru care a şi hotărât să plece de la locuinţa lui Vasile Duduman.

„De când a murit fetiţa a devenit alcoolic, violent şi am avut o sumedenie de probleme, n și n bătăi, mi-a aruncat şi cu cuţitul aproape de cap”, sunt scenele de coşmar trăite de Cristina Tcaci.

Totul a culminat cu momentul în care băieţelul de numai 2 ani şi jumătate a rămas la Vasile Duduman, iar acesta a ameninţat că-l omoară prin spânzurare. Imediat după ce a primit această fotografie, pe data de 29 iunie 2019, femeia a apelat la ajutorul poliţiştilor din Siret, cărora le-a arătat imaginea şi pe care i-a rugat să o însoţească la locuinţa fostului concubin pentru a-l recupera pe micuţ. Amenințările au continuat și în lunile următoare, iar într-un final Vasile Duduman a fost reținut la finalul lui septembrie 2019 și din acel moment se pare că lucrurile nu au mai degenerat.