Tonul face muzica

Meciurile domestice din timpul săptămânii se termină spre ora 24, iar miercuri seara au avut o continuare nesperată în emisiunea lui... Mircea Badea! Realizatorul de la măsuță ne-a anunțat că pariase pe Juve în meciul cu Atalanta și că nu-i pare rău de bani. Motivul era enunțat corect, că trebuie să pariezi suma pe care îți permiți s-o pierzi, deci dacă îți pare rău după bani înseamnă că ai pariat mult. Numai că Badea a vorbit pe subiect timp de... 22 de minute, ciuruindu-l din toate pozițiile pe Ronaldo, care ratase un penalty la 1-1, și enunțând o mulțime de elucubrații. Vorba lui, am râs mult! Mai întâi, nu e mare șmecherie să pierzi un pariu din cauza unui penalty, asta o află repede pariorii pe pielea lor, după un timp, nici măcar mult, ajungând tăbăciți. Desigur, un parior ageamiu pe fotbal poate crede că penalty egal gol, mai ales când executantul e Ronaldo. Ei, și chiar acum s-a găsit marele CR7 să rateze de la 11 metri, după ce marcase doar în ultimele zile două pe Camp Nou și încă două la Genoa. Interesant, 3 dintre astea 4 fuseseră executate pe mijlocul porții. Acum, cu Atalanta, n-a mai vrut să riște, că se uită și portarii la televizor, așa că a dat pe un colț și a fost ghicit de portarul genoan. Atât i-a trebuit portughezului, habar n-are ce l-a lovit, de ce a dormit prost în noaptea aia: fusese luat la puricat de posesorul adevărului absolut, care i-a făcut socoteala la salariul anual, că la ăla lunar nu i-a ieșit împărțeala la 12 (îi dădea 80.000 de Euro!), i-a luat mașinile și avioanele la numărat. S-a luat și de execuție, că ar fi tras execrabil (noi, care am văzut niște sute de penalty-uri la viața noastră, știm că au fost multe și mai proaste). I-a luminat pe fotbaliști cum se dă de la 11 metri, cred că Sergio Ramos și-a luat notițe: tare și plasat! Dar tot noi știm că ăsta e un deziderat, controlul fiind invers proporțional cu tăria șutului. De exemplu, dacă vrei să nimerești bara laterală, lovești ușor cu latul, ca și cum ai da cu tacul. Dacă dai tare, riști să nu mai nimerești unde vrei. Sigur, se mai și antrenează chestia asta, dar esențial e să găsești echilibrul între tărie și control. Lăcătuș, când a plesnit mingea la Sevilla, a avut norocul ăla care îi răsplătește pe cei curajoși. Și a mai zis Badea ceva cu aerul că știe despre ce vorbește: Pele nu dădea goluri din penalty! O fi zis Pele că e un fel de lașitate a marca din penalty, dar a dat destule la viața lui, inclusiv pe ăla festiv, al 1000-lea. Chestia e că Badea folosește la orice subiect tonul ăla de om sigur pe el (ca și Banciu), incredibil cât de mulți cad în plasa asta!