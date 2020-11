De astăzi

Medicii veterinari de liberă practică, arondați în aproape fiecare localitate din județ, își încetează activitatea, în semn de protest față de promisiunile neonorate în ultimii ani, a anunțat Petrea Dulgheru, președintele Colegiului Medicilor Veterinari Suceava.

Medicul veterinar Petrea Dulgheru spune că nemulțumirile au ajuns la o cotă insuportabilă, având în vedere că de ani de zile profesia este ignorată de autoritățile statului. Tarifele pentru manoperă nu au fost actualizate, iar parte din lucrările deja executate nu au fost achitate.

În aceste condiții, s-a decis sistarea activității medicilor veterinari de liberă practică, chiar acum când în județ sunt în evoluție mai multe focare de pestă porcină africană. Marea majoritate a medicilor de liberă practică nu vor mai participa la activitatea de inventariere a porcinelor, în zonele de supraveghere și de control ale focarelor.

Mai mult, astăzi se va organiza o pichetare a sediului Direcției Sanitar Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Suceava.

Redăm mai jos comunicatul transmis pe această temă de dr. Petrea Dulgheru, președintele Colegiului Medicilor Veterinari Suceava:

”Medicul veterinar de liberă practică veghează 24 din 24 de ore la sănătatea animalelor, la prevenirea și combaterea bolilor la animale, la transmiterea acestora la om, la protecția mediului și nu în ultimul rând la siguranța alimentară. Noi trebuie să intervenim ziua și noaptea, duminica, de Crăciun sau de Paște, pe ploaie sau pe frig când fermierul are un animal bolnav în regim de urgență și ne solicită sprijinul. Noi, medicii veterinari avem un rol hotărâtor în prevenirea și combaterea bolilor la animale. Din corpul de armată a medicilor veterinari din România, noi suntem infanteria grea, cei care lucrăm direct în teren. Dacă infanteria unei armate nu este dotată, pregătită și bine plătită nu poate intra în război. Victoria cu bolile este hotărâtoare prin prevenție, nu prin combatere. Din moment ce apare o epidemie majoră care foarte repede devine pandemie, deja trebuie mers la lichidarea efectivelor cu consecințe economice imprevizibile. Medicul veterinar de liberă practică din teritoriu este cel care examinează animalele cu boli transmisibile la om. Atunci când apar astfel de boli blochează introducerea în consumul public a cărnii și a produselor de la animalele contaminate care pot ucide oameni.

În cei peste 50 de ani de activitate am oprit de la consum, animale bolnave de antrax, de trichineloză, de turbare, de cisticercoză, de bruceloză, de tuberculoză, de leptospiroză ,de intoxicații și nu în ultimul rând de coronaviroze. Acestea urmau să ajungă în consum la nunți, la botezuri, la înmormântări uneori ilegal și în unitățile de alimentație publică. Odată cu privatizarea din 1999 am pierdut posibilitatea de a aplica sancțiuni, iar puterea noastră legislativă a scăzut total. Aceste boli noi le-am înfruntat și le înfruntăm direct, fără nici o protecție. Foarte mulți medici veterinari în decursul timpului au fost răpuși de aceste boli. Acesta este un risc asumat. Noi veghem la protecția mediului. Orice animal bolnav de o boala infecțioasă sau parazitară contaminează mediul.

Sunt boli infecțioase cu origine telurică care rezistă în sol zeci de ani. Cadavrele acestor animale trebuie incinerate, arse sau îngropate imediat și pe loc. Produsele pe care le consumă oamenii trebuie să provină de la animale sănătoase. Sănătatea acestor animale noi o garantăm. Aici avem un rol hotărâtor în siguranța alimentară.

Statul român, prin ANSVSA, nu a respectat regulile contractuale. În fiecare an au scos în mod abuziv o parte din acțiuni pe care nu le-au mai plătit, în timp ce efectivele de animale au scăzut dramatic. Un alt aspect foarte grav, din 2011 și până astăzi nu au mai actualizat tarifele la acțiunile sanitar-veterinare. Au făcut în 2013 o majorare cu rata inflației. După cum bine știți preturile au crescut la toate produsele și accesoriile pe care noi le folosim pentru a menține un cabinet veterinar în viață. Un cabinet este o instituție, cu clădire care trebuie întreținută, încălzită, care consumă apă, curent, lemne de foc, mijloace de curățenie, dezinfectante, echipament de protecție, aparatură și instrumentar, mijloace de transport, salarii pentru personal. Înainte de 1999 acestea erau asigurate de statul roman prin Inspectoratele sanitare veterinare. Acum avem Autoritatea Sanitară Veterinară cu o structură foarte stufoasă și oameni bine plătiți care își bat joc de noi, de cei din teritoriu.

Peste trei luni se împlinesc trei ani de când am început protestele la București. Acum aproape un an, în 11 Decembrie 2019, Parlamentul a adoptat Legea 236. În loc să apară normele de aplicare a acestei legi, în 24 iulie 2020 a apărut OUG 117 cu aplicare imediată. Datorită blocajului total pe care l-a făcut Serviciul economic de la ANSVSA, în frunte cu Cornelia Bilțiu și Stelian Caramitru, nici până astăzi nu au ajuns în conturile DSVSA banii. Sunt informat din sursă sigură ca președintele Chioveanu Robert s-a luptat mult să rezolve problema dar a fost blocat de cei sus amintiți. Oare noi suntem victimele bunului plac al unor indivizi de la ANSVSA? Din cauza nerespectării clauzelor contractuale de către ANSVSA, a încălcării legislației în vigoare în videoconferința consiliului național din 06.11.2020 am hotărât întreruperea activității la nivel național, cu pichetarea ANSVSA și a DSVSA-urilor până la rezolvarea problemelor. Solicităm primului ministru să facă ordine în ANSVSA. Cu oamenii care sunt de zeci de ani acolo și au putere de decizie, pe care o folosesc împotriva medicilor veterinari și a siguranței naționale nu se poate continuă. Începând de luni, 9 noiembrie, vom începe procesele cu ANSVSA.”