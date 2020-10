Frondă

Patronul unui restaurant din Câmpulung Moldovenesc a decis să protesteze împotriva Comitetului Județean pentru Situații de Urgență, care a trecut orașul de la poalele Rarăului în scenariul roșu ca urmare a faptului că incidența cazurilor de Covid-19 este peste 3 la mia de locuitori. Una din măsurile din acest scenariu este aceea ca toate restaurantele se vor închide la interior, iar locația pe care o conduce Mircea Giosan ar trebui să aibă lacătul pus. Administratorul restaurantului Bucovina din Câmpulung Moldovenesc spune însă că autoritățile județene au calculat greșit incidența de cazuri la mia de locuitori și că, în realitate, orașul nu trebuia plasat în scenariul roșu. Ca urmare, bărbatul a spus că vrea să tragă un semnal de alarmă vizavi de această nedreptate și a decis să țină deschis restaurantul la interior.

”Intenționat vreau să creez un conflict, să trag un semnal de alarmă pentru nerespectarea legislației, deși sunt convins că vor veni controale, voi lua amendă, pe care o voi contesta în instanță”, a arătat Mircea Giosan.

Nemulțumirea sa a plecat de la faptul că Liceul Militar ”Ștefan cel Mare”, acolo unde sunt 25 de cazuri de SARS-CoV2, 23 de elevi și 2 profesori, a fost inclus la calculul privind incidența la mia de locuitori. Practic, spune administratorul restaurantului, dacă din numărul total de cazuri înregistrate în Câmpulung Moldovenesc, respectiv 68, s-ar scădea cele 25 de cazuri, incidența nu ar mai depăși 3 la mia de locuitori.

”În spațiul public a ajuns informația că eu nu aș respecta o lege, mai exact o Hotărâre de Guvern, lucru total neadevărat, pentru că nu am fost niciodată adeptul nerespectării legilor. Dar cum pot să respect eu o hotărâre trunchiată emisă de Comitetul Județean pentru Situații de Urgență. Atâta timp cât un organism județean nu respectă o lege centrală dată de Guvern și îmi cere mie să o respect, îmi pare foarte rău nu am cum să mă supun”, a precizat Mircea Giosan.

Locuitorii din Câmpulung Moldovenesc au păreri împărțite vizavi de acest caz. Dacă unii consideră că trebuie respectate deciziile luate de autorități, inclusiv închiderea restaurantelor la interior, alții consideră că sunt exagerări, iar virusul nici nu există.

Prefectul Alexandru Moldovan spune că la Câmpulung răspândirea este comunitară

În plus, acesta a mai arătat că în restaurant nu intră concomitent mai mult de 10-15 persoane, deși capacitatea este de 200 de locuri, ceea ce înseamnă că distanțarea socială este păstrată fără probleme.

Bărbatul spune că are 62 de angajați, iar cheltuielile zilnice sunt la 7.000 de lei/zi, iar dacă va fi nevoit să închidă afacerea nu își va mai putea plăti oamenii. ”Am cerut date pentru a trimite în șomaj tehnic 21 de angajați, însă cei de la AJOFM nu au știut să îmi spună modul de calcul și perioada, motiv pentru care am fost trimiși la Prefectură, de unde, firește, nu am aflat răspunsuri la întrebări. Acești oameni tocmai de asta sunt plătiți, să ne ajute cu informații. Fondul lunar de salarii pentru angajați este de 200.000 de lei și aș fi bucuros dacă îl pot acoperi, dar în aceste condiții este imposibil, de aceea doresc niște răspunsuri pertinente”, a concluzionat Mircea Giosan.

Contactat telefonic, prefectul Alexandru Moldovan a precizat că înțelege supărarea administratorului din Câmpulung Moldovenesc, dar crede că acesta a fost sfătuit greșit în a lua decizia de a redeschide restaurantul. ”Lucrurile sunt foarte clare, acolo este răspândire comunitară, iar la Liceul Militar infectarea s-a făcut de la un profesor venit din oraș. Propunerile de a lua anumite restricții vin din partea DSP în baza unor cifre și analize foarte clare. Dacă fiecare proprietar va contesta deciziile luate, unde vom ajunge?”, s-a întrebat prefectul de Suceava.