Primul manifest datorat măsurilor restrictive a avut loc ieri,în parcarea Iulius Mall,şi a fost unul de scurtă durată.

Antreprenorul Lucian Florea şi-a mobilizat colectivul pe care îl are în cadrul restaurantului FRYDAY şi au decis să petreacă 30 de minute în parcarea din zona destinată serviciului ParkThru, afişând câteva mesaje destul de dureroase dar care reflectă cruntul adevăr.

Întrebat de ce a întreprins acest gest de a manifesta paşnic şi scurt într-un loc mai puţin populat în detrimentul unui protest poate în zone precum Prefectura,de exemplu,el a menţionat următoarele:

“A fost un gest spontan după ce ieri dimineaţă am intrat pe aplicaţia ce îmi arată vânzările şi am văzut că am închis cu -63% pe cifra faţă de aceeaşi zi a anului anterior, ştiţi ce înseamnă asta la costurile actuale, mai mari faţă de cele de anul trecut? FALIMENT, da! Asta înseamnă! Falimentul unei industrii, nu doar al meu sau al altor câţiva colegi de breaslă care se chinuie să ţină la liman o afacere.

Am suferit şi în aprilie,când s-au impus acele măsuri,şi nu ne-a fost uşor, atunci cei de la Food Panda au apăsat cu piciorul pe umerii noştri şi au decis unilateral plata doar cu cardul, restricţionând practic accesul clienţilor ce doreau comenzi cu numerar, ilegal de altfel, în urma acelei decizii a lor eu am înfiinţat un grup Horeca Suceava şi am reziliat la unison contractul cu procesatorul de comenzi, grup care se va transforma într-o asociaţie cu acte în regulă.

Asociaţia Horeca Suceava este formată din cele mai importante restaurante din Suceava,reprezentate direct de antreprenorii care le deţin: Sergiu Iftode - Industrial Pizza,Daniele - Padrino, Dan Angheluş- Urban, Vasile Zaharia - Bazzil, Alin Opincaru - Lovegan, Doru Covaşă - Casa Bucovineana, Alex - Nevada, Răzvan - Container, Bivol - Amadeus, Tudor - Epic, Lucian - Mannschaft, Severin Tcaciuc Jr - Restaurant Bucovina, Lucian Liubera - Ceaunul Bunicii, Ştefan Mandachi – Spartan.

Toţi cei menţionaţi mai sus sunt activi şi vom întreprinde o serie de acţiuni îndreptate direct către cea mai importantă verigă din acest lanţ, clientul, vom organiza campanii de reduceri şi produse surpriză ediţie limitată ce vor putea fi comandate doar printr-o anumită platformă, atunci când legea ne va permite vom organiza şi un eveniment unde vom fi toţi prezenţi şi vom găti în faţa clienţilor, oferind totodată detalii despre ce înseamnă fiecare concept în parte, Horeca Suceava va deveni un brand, cu o cultură şi valori bine definite.”

Oferind toate detaliile de mai sus cu o cadenţăverbală atât de cursivăsimţim vibe-ul şi pasiunea cu care se lucrează în acest domeniu, fără de care oraşul nostru ar fi mult mai gol.

Omul de afaceri Lucian Florea a postat de altfel şi un mesaj pe pagina personală de Facebook,de unde vom prelua câteva rânduri:

“O întreagă industrie este paralizată, ce e drept,nu complet, ci doar de la jumătate în jos!

...

mai sunt afectaţi împreună cu noi toţicei care ne facturează, în medie între 40 şi 100 de parteneri diferiţi,care de la un restaurant la altul sunt tot alţii

...

Virusul acesta infect,căruia mă adresez aşa abject,este şi va face parte din viaţa noastră,dacă vom refuza să acceptăm asta ne vom distruge economia, vom creşte şomajul şi inflaţia şi vom nenoroci o generaţie care va trebui să muncească să repună pe picioare această ţară

....

Aţi băgat o industrie la ATI şi culmea e că ceea ce aţi promis în aprilie prin granturi şi IMMInvest pare a fi mai mult un ajutor de înmormântare!

...

Să nu vă mire dacă nu va mai avea cine să ţină stampila în mână!”

În încheiere am încercat să aflăm ce crede că va putea să obţină cu adevărat Lucian Florea cu acest protest paşnic şi credem că am primit un răspuns care cel puţin pentru noi şi-a atins scopul propus:

“Conştientizare, asta ne dorim, să se ajungă la conştientizare că murim naibii de foame, stres şi alte zeci de boli ce pot să apară pe fond nervos în detrimentul unor măsuri normal de prevenţie prin care să evităm un Lockdown general, la Braşov s-a creat precedent, au reuşit obţinerea acordului să funcţioneze cu Dine IN, vom merge mai departe către Prefecturăşi vom solicita la unison redeschiderea servirii la interior cu măsuri clare de prevenţie pe care să ni le asumăm.

Vreau să le mulţumesc prietenilor noştri de la Spartan,care prin Gabi Melniciuc, Alex Golea şi Ştefan Mandachi s-au mobilizat imediat şi au închis odată cu noi pentru30 de minute restaurantul din Iulius Mall.

Împreună cu siguranţă vom reuşi să depăşim această perioadă critică!”