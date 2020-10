Dramă

O situație dramatică s-a înregistrat în cursul zilei de luni, 5 octombrie, la Cajvana. O femeie în vârstă de 54 de ani a murit, la scurt timp după ce, conștientă și pe propriile picioare, a fost la medicul de la dispensar, în urma unei căzături în curte. Ginerele femeii, Ioan Titiene, acuză medicul și asistentele de la Dispensarul Cajvana că nu și-au făcut datoria, medicul Raluca Pavăl se apără și spune că a făcut tot ce a fost necesar la momentul consultației și că i-a recomandat să meargă la Urgențe, la spital, și la un cardiolog. „Soacrei mele, în vârstă de 54 de ani, i s-a făcut rău și am mers cu dânsa la centrul de urgențe din orașul Cajvana, unde nu a deschis nimeni ușa. Imediat după aceea am mers la dispensar unde, dupa ce medicul a consultat-o, ne-a zis să venim mâine, să îi verifice tensiunea. Am stat 5 minute în fața dispensarului sperând să se facă bine. Încă mai avea amețeli. Și-a pierdut cunoștința și am chemat imediat asistentele, dar au spus că nu pot face nimic, medicul care a făcut consultația nici măcar nu a ieșit din dispensar, chiar dacă au la dispoziție defibrilator. Am sunat imediat la 112, vă trimit înregistrările atașate. Am încercat să îi fac masaj cardiac, dar mi s-a spus să nu îi fac și că nici ea nu poate să îi facă. În disperare de cauză am plecat în fața ambulanței, dar medicii nu au mai putut face nimic, după o luptă de o oră și 30 minute de resuscitare. Practic, nu doar că au lăsat-o să moară în fața dinspensarului, dar ne-au și convins să plecăm, să scape de declarații și responsabilitate. Cum este posibil ca orașul Cajvana să aibă asistente și medici care nici măcar primul ajutor nu știu să îl facă?”, întreabă Ioan Titiene.

Dr. Pavăl: „Am făcut tot ce este omenește posibil”

De cealaltă parte, medicul Raluca Pavăl spune că lucrurile nu au fost tocmai așa. Ea spune că femeia a venit la dispensar după ce a căzut și s-a lovit la cap, având o plagă sângerândă. Din cauză că era foarte slabă și lipsită de putere, o asistentă a întrebat-o ce s-a întâmplat și pacienta a răspuns că de o săptămână se simte rău, are febră, dureri musculare și respiră cu dificultate. „Am consultat-o, i-am măsurat tensiunea și glicemia, am ascultat-o la plămâni și i-am recomandat să meargă la Urgențe și să fie consultată de un cardiolog. Glicemia era 210 și era hipertensivă. Era pe picioarele ei și conștientă. Noi, în dispensar, am făcut tot ce este omenește posibil, profesional ne-am făcut datoria. Nu știu ce ne reproșează familia”, a declarat medicul. Ea a mai spus că în dispensar nu există defibrilator, doar Centrul de permanență are, însă medicii de acolo au program de la ora 15.00 până la ora 8.00. În ceea ce privește cauza morții, dr. Pavăl a afirmat că, având în vedere simptomele anterioare, este posibil să fie vorba despre Covid-19, cu coagulare intravasculară ce poate duce la stop cardiorespirator.

De la Serviciul Județean de Ambulanță Suceava, purtătorul de cuvânt, dr. Adrian Săraru, a declarat că, în urma apelului la serviciul unic de urgență, către Cajvana a plecat întâi un echipaj din Solca. Potrivit doctorului Săraru, la momentul când a ajuns echipajul, femeia era conștientă, dar la scurt timp a făcut stop cardio-respirator, iar cei de la ambulanță au chemat în sprijin un echipaj cu medic, de la Rădăuți. Manevrele de resuscitare au durat peste 60 de minute, dar din păcate fără rezultat.

Poliția face cercetări pentru stabilirea circumstanțelor tragicului eveniment

Din ancheta poliției rezultă că femeii i s-a făcut rău luni, în jurul orei 11.00, în timp ce se afla la un magazin din Cajvana. Imediat după ce și-a revenit, membrii familiei au dus-o la dispensarul din localitate, unde a fost consultată, după care a plecat acasă.

Ajunsă la domiciliu, în jurul orei 13.20, femeii i s-a făcut din nou rău, iar ginerele ei a apelat la serviciul unic de urgență, după care împreună cu soacra și soția au plecat cu autoturismul personal către spital. Pe drum, aproape de intrarea în localitatea Botoșana, s-au întâlnit cu echipajul medical de pe ambulanță, care a preluat-o pe femeie și i-a acordat primele îngrijiri. Cu toate acestea, în jurul orei 14.00, pacienta a intrat în stop cardio- respirator. Manevrele de resuscitare au rămas fără efect și echipajul medical a declarat decesul pacientei.

Potrivit poliției, membrii familiei aflați la fața locului au declarat că nu au suspiciuni cu privire la săvârșirea vreunei fapte penale. Care a fost cauza decesului se va afla în urma necropsiei. Polițiștii au deschis un dosar penal în cadrul căruia fac cercetări pentru a stabili condițiile exacte ale producerii evenimentului.