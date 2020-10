Parteneri educaționali

Coordonatori de proiecte, programe educative, coordonatori de cercuri metodice, metodiști, formatori, directori de la palatul și cluburile copiilor din județul Suceava, parteneri educaționali, cu toții s-au întâlnit în mediul online, de Ziua Educației, la o consfătuire județeană. Webinarul „Educația Generației Z” a reunit comunitatea educațională FnonF, educație formală și nonformală, și a fost coordonat de prof. Tatiana Vîntur, inspector școlar pentru educație permanentă la IȘJ Suceava.

„Agenda webinarului, plină cu diagnoză și prognoză, cu bune practici, cu diseminare și evaluare calitativă a oferit repere educaționale pentru - Educația Generației Z - nativii digitali”, a spus Tatiana Vântur.

Desfășurat într-o zi specială, „Ziua mondială a educației”, prologul evenimentului a fost susținut de prof. Miriam Leon Postolache, de la Colegiul Național „Eudoxiu Hurmuzachi” Rădăuți, care a reliefat rolul și importanța educației pentru întreaga societate. Partea aplicativă a exersării dobândirii de competențe interpersonale, de comunicare și exprimare cultural artistică, de învățare, de dobândire a competențelor digitale a fost prezentată de prof. Claudia Țuca – Școala Gimnazială Nr. 4 Suceava. „Generația X este generația celor născuți între anii 1965 și 1979. Cunoscută și sub numele de generația cu cheia la gât sau generația MTV- (citesc ziare, ascultă radio și se uită la televizor). Generația Y este generația celor născuți între anii 1980 și 1994. Ei sunt cei care și-au petrecut cea mai mare parte a copilăriei și adolescenței fără smartphone și social media. Generația Z este generația celor născuți între anii 1995 până în prezent. Aproximativ 91% dintre cei care compun această generație au acces la smartphone și 90% dintre ei se uită zilnic pe YouTube. Sunt printre primii care au crescut cu social media și tehnologia mobilă”, a explicat Tatiana Vîntur.

Obiective în educație

Generațiile X, Y (imigranții digitali), au susținut participanții la webinarul „Educația Generației Z”,sunt cele care, prin învățarea în toate formele sale, cresc competențele Generației Z (nativii digitali): „responsabilitate și capacitate de adaptare, gândire critică și gândire sistemică, responsabilitate socială, identificarea, formularea și soluţionarea problemelor, creativitate și curiozitate intelectuală, alfabetizare informațională și media, învățarea tehnologiilor de înalt nivel, inteligență emoțională, dezvoltarea ca lider, spirit antreprenorial”.

Obiectivele generale vizate pentru anul școlar 2020 -2021 și trasate în cadrul consfătuirii de luni, 5 octombrie, sunt: accesul tuturor copiilor la o educaţie de calitate şi creşterea ratei de succes şcolar;acordarea de asistenţă, consiliere și îndrumare metodologică actorilor cheie din școli pentru creșterea calității actului educațional; perfecționarea competențelor psihopedagogice și metodice ale cadrelor didactice; creşterea rolului Consiliului Şcolar al Elevilor în viața școlii; asigurarea unui climat de siguranță, nonviolent în mediul școlar; diversificarea activităților școlare și extrașcolare desfășurate în școli, palatul și cluburile copiilor prin intermediul noilor educații; îmbunătățirea parteneriatului educațional: școală – familie – comunitate.

Intervenții

În intervențiile lor, coordonatorii de cercuri au esențializat activitățile metodice și educative desfășurate în cele 6 zone ale județului cu scopul de a se conștientiza impactul educației în mediul formal și informal, în mediul familial - „Competențe pentru viitor. Meseriile viitorului”, desfășurate la Școala Gimnazială Crucea, Școala Gimnazială „Ion Șuhane” Frumosu, Școala Gimnazială Preutești, Gimnazială „Ioan Vicoveanu” Vicovu de Jos, Școala Gimnazială ,,Krystyna Bochenek” Poiana Micului, Școala Gimnazială Berchișești. „Planul național comun de acțiune” a fost succint prezentat de comisar de poliție Marius Ciotău, IPJ Suceava, plan ce vizează creşterea gradului de siguranţă a elevilor şi personalului didactic şi prevenirea delincvenţei juvenile în mediul școlar.

Președintele Consiliului Județean al Elevilor Suceava, elevul Rafael Barac Bologa, exponentul Generației Z, a realizat o incursiune în activitățile desfășurate de elevi în cadrul CȘE sau CJE: aplicarea Statutului elevilor, respectarea drepturilor și responsabilităților lor, implicarea în proiecte civice, de voluntariat sau de dezvoltare personală și îmbunătățire a comunicării.

Bilanțul activităților educative

De asemenea, participanții la evenimentul de luni au prezentat o serie de proiecte, activități sub semnul „Bune practici 2019 - 2020”. Activitățile metodice desfășurate în anul școlar precedent au subliniat nevoia completării formării și dezvoltării profesionale și personale. „Consfătuirea anuală a coordonatorilor de programe și proiecte educative din județul Suceava a fost prilej de sărbătoare pentru toți participanții, care au avut astfel ocazia de a marca, într-un mod inedit, Ziua mondială a educației. Bilanțul impresionant al activităților educative desfășurate, schimbul de bune practici în cadrul programelor, proiectelor și activităților metodice coordonate de doamna inspector pentru educație permanentă și activități extrașcolare Tatiana Vîntur au demonstrat, încă o dată, rolul esențial al educației în viața tuturor. Mulțumim pentru toate materialele valoroase oferite și oportunitățile atractive de învățare. Astăzi am fost între prieteni, am împărtășit din realizările profesionale, în atmosfera caldă a căminelor noastre, cu sufletul deschis, fețe prietenoase și zâmbete sincere… fără mască!”, a spus prof. Mariana Radu, de la Clubul Copiilor din Gura Humorului. Mai multe informații despre comunitatea educațională FnonF puteți obține accesând https://educatiafnonf.wordpress.com/.