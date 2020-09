Incidente grave

Zeci de suceveni au fost părtași, duminică seară, la grave acte de tulburare a ordinii și liniștii publice, dar și la violențe, provocate de doi tineri pe esplanada și în parcul din centrul Sucevei. Cei doi se comportau extrem de agresiv, părând a fi băuți sau drogați, principala lor țintă fiind femeile tinere, pe care le pipăiau și le loveau cu palma peste fund. Astfel de scene s-au repetat atât pe esplanadă, cât în zona noului loc de joacă din parcul central.

Relatarea suceveanului care a intervenit direct pentru a-i prinde pe cei doi

Un bărbat din Suceava, Marcel Ilie, a fost sesizat și el de soția sa de comportamentul incident și violent al celor doi tineri. Marcel Ilie a plecat în căutarea celor doi, iar mai mulți dintre oamenii care se aflau în zonă i-au indicat direcția spre care s-au îndreptat.

”M-am dus după ei, oamenii agresați mi-au indicat unde sunt cei doi. I-am ajuns din urmă, au vrut să fugă, dar i-am prins pe amândoi. S-au împotrivit, au încercat să mă lovească, dar i-am imobilizat pe ambii. Cineva a sunat a 112, inițial au venit doi polițiști locali, care mi-au spus că nu e de competența lor ce s-a întâmplat. În cele din urmă a venit un echipaj de la Ordine Publică, de la Poliția municipiului Suceava. A trecut însă destul de mult timp, iar pe unul din ei l-am scăpat, am mai reținut doar unul.

Am mers cu toții la poliție, eu, soția mea, cel pe care l-am prins, dar și câteva din fetele pipăite, plus un tânăr de 27 de ani, care avea arcada spartă după ce a fost lovit de unul dintre ei”, ne-a relatat Marcel Ilie. Acesta are o constituție fizică robustă și s-a decis să intervină mai ales după ce și soția sa a fost atinsă indecent de unul dintre agresori.

Bărbatul spune că cei doi tineri erau confuzi și păreau a fi mai degrabă sub influența unor substanțe interzise decât băuți. Acesta a aflat că cei doi sunt din orașul Liteni și au 17-18 ani. Bărbatul crede că ce au făcut aceștia este grav, iar cazul ar trebui tratat serios de polițiști, ceea ce nu prea a fost cazul, cel puțin în primă fază.

Ce a constatat poliția

Poliția municipiului Suceava a fost sesizată despre acest incident duminică seară, în jur de 21.10. Polițiștii au fost anunțați că în zona trecerii de pietoni semaforizate de lângă Casa de Cultură are loc un scandal între mai mulți bărbați.

Polițiștii l-au găsit la fața locului pe Marcel Ilie, în vârstă de 42 de ani, care a relatat, în mare, ce am scris și noi în prima parte a articolului. Bărbatul a sesizat că cei doi l-au agresat atât pe el, cât și pe soția sa, în zona parcării subterane, dar și a parcului din fața Prefecturii Suceava. De asemenea, poliția confirmă că a fost identificat tânărul în vârstă de 27 de ani, Ovidiu C., care era lovit și avea arcada spartă, indicându-l ca agresor pe tânărul de 17 ani imobilizat de Marcel Ilie.

Polițiștii au întocmit dosar penal pe numele celor doi tineri din Liteni pentru comiterea infracțiunii de loviri sau alte violențe. Ei au înregistrat trei plângeri penale scrise împotriva celor doi.

Ce atrage atenția este că agresorii și-au făcut de cap prin zona centrală în jur de o oră fără ca polițiștii să se autosesizeze de acest caz. Asta în condițiile în care măcar la nivel teoretic zona esplanadei și a parcului central sunt cele mai intens patrulate, în special de Poliția Locală Suceava. Chiar dacă incidentul pare a fi doar unul izolat, zona centrală, cu mulţi pietoni, ar trebui monitorizată serios de polițiști, pentru ca indivizii agasanți să fie îndepărtați sau sancționați.