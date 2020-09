Centrul de radioterapie din Suceava va fi finalizat la finalul acestui an

Investiție

Șeful administrației județene, Gheorghe Flutur, a verificat, marți, stadiul lucrărilor la noul centru de radioterapie din curtea Spitalului Vechi din Suceava. Gheorghe Flutur a spus că acest centru se construiește printr-un parteneriat public-privat cu o companie din Cluj. Flutur a explicat că investiția este de aproximativ trei milioane de euro numai în ceea ce înseamnă construcția clădirii, la care se mai adăugă alte trei milioane de euro pentru dotările interioare.

„Aici avem o investiție cu o construcție specială, cu pereți care să reziste la radioactivitate. În momentul de față se lucrează la racordarea utilităților și la finisajele interne, iar constructorul ne spune că pe final de an investiția va fi gata”, a arătat președintele Consiliului Județean. El a adăugat că această investiție este foarte importantă pentru pacienții cu cancer din județul Suceava, având în vedere că în prezent aceștia trebuie să se programeze pentru tratament la spitale din Iași, Cluj sau Târgu Mureș.

Gheorghe Flutur a explicat că aparatul de radioterapie cu care va fi dotat acest centru are o capacitate de 700 de pacienți pe an. „Dacă situația o va impune, investitorul spune că vor mai aduce un aparat. Este extrem de mare nevoie de această investiție. Era un termen inițial de dare în funcțiune, dar din cauza pandemiei au mai avut și dumnealor ceva probleme legate de finanțări, dar s-au deblocat și acum am venit să vedem și noi la fața locului această lucrare care prinde contur și care este extrem de necesară pentru suceveni”, a declarat Gheorghe Flutur.

Prezent alături de Gheorghe Flutur, managerul Spitalului Județean, dr. Alexandru Calancea, a ținut să precizeze că deschiderea acestui centru de radioterapie reprezintă un mare câștig pentru pacienții din Suceava. Alexandru Calancea a precizat că nu poate decât să-l bucure faptul că Spitalul Județean Suceava merge într-o direcție bună. „După cum se vede avem specialități și laboratoare noi. De asemenea, pot să vă spun că sunt foarte mulți colegi tineri, din centre universitare, care deja au venit și au pus umărul alături de noi la munca pe care o desfășurăm zi de zi. Și sunt și alți colegi care și-au exprimat dorința de a se alătura echipei în viitorul apropiat. Nu pot decât să-mi exprim bucuria și convingerea că acest spital își va reface strălucirea în cel mai scurt timp și vom deveni un etalon în zona Bucovinei, a Moldovei, la nivel regional și național”, a spus Calancea.

La rândul său, reprezentantul firmei care construiește acest centru a spus că îl bucură faptul că această investiție va fi finalizată și a apreciat sprijinul primit din partea autorităților. El și-a exprimat speranța că după finalizarea centrului primii pacienți vor putea fi tratați de la începutul anului viitor.