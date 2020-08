Candidatură

Primarul comunei Pojorâta, Ioan Bogdan Codreanu, și-a înregistrat, vineri, candidatura din partea PMP pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Suceava. Alături de președintele PMP Suceava, Marian Andronache, și de candidații pentru funcțiile de consilier județean, Bogdan Codreanu a declarat că a intrat în această competiție electorală „cu o echipă de neînvins”.

Codreanu a spus că mizează pe toți locuitorii județului Suceava, dar și pe înțelegerea majorității care știe foarte bine că întotdeauna în administrația locală vorbesc faptele și nu vorbele. „Sunt convins că întreaga majoritate pe care o avem alături de echipa PMP Suceava așteaptă de la noi, în primul rând, să le spunem ce avem de gând să facem și nu în ultimul rând să le arătăm ceea ce am realizat. Și că cel mai important este că am realizat și că se poate ca cele mai frumoase școli să fie la sat și nu la oraș, că cele mai asfaltate drumuri sunt la sat și nu la oraș și că niciodată nu trebuie să existe <nu se poate> atunci când este vorba despre oameni și nevoile lor. Am un scurt mesaj pentru contracandidații mei: am plecat la drum cu o echipă care este de neînvins și cu bunul Dumnezeu care nu a pierdut nici o bătălie. Doamne ajută!”, a declarat Bogdan Codreanu după înregistrarea candidaturii.

Prezent alături de acesta, liderul PMP Suceava, Marian Andronache, s-a declarat convins că sucevenii își doresc o schimbare pentru județ. „Mă bucur că fac parte din echipa lui Bogdan Codreanu. Sunt convins că sucevenii își doresc altceva în momentul acesta. Sunt convins că epidemia asta care ne-a lovit din plin a resetat clasa politică și a schimbat gândirea politică a sucevenilor. Sunt convins că în momentul ăsta știu ce au de votat”, a spus Andronache. El a făcut un apel către toți primarii suceveni, cărora le-a transmis că este convins de faptul că își doresc un președinte de Consiliu Județean din rândul lor, care va ști să le asculte dorințele. „Veți vedea că alegerile acestea vor fi cu mari surprize. Și sper ca marea surpriză să fie la președinția Consiliului Județean. Suntem obligați ca partid să intrăm în Consiliul Județean și de data asta vom intra, și nu oricum. Vom intra cu președinte de Consiliu Județean”, a subliniat Marian Andronache.

El i-a transmis lui Bogdan Codreanu ca în calitate de președinte al CJ Suceava să asculte și să nu vorbească niciodată în numele specialiștilor - medici, profesori, constructori sau din alte domenii.