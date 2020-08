Reconfirmare

Echipa Team Atlas de la Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava și-a adjudecat marele premiu în cadrul finalei naționale a celei de a VI-a ediții a Energy Challenge, competiție de proiecte din domeniul energiei pe teme de actualitate precum Eficiență Energetică & Optimizare Rețea, Energie Verde, Digital & Smart și Produse/Servicii Clienți, în valoare de 3.000 de euro. Finala organizată de E.ON România împreună cu instituții partenere s-a desfășurat în cursul zilei de 5 august, în acest an în cadrul marii finale calificându-se 5 echipe din întreaga țară. Inițial programată să se desfășoare la Târgu Mureș, finala a avut loc în mediul online din cauza restricțiilor cauzate de pandemia de coronavirus.

Echipa Team Atlas de la Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava și-a adjudecat, pentru al doilea an consecutiv, marele premiu în valoare de 3.000 de euro. Cotat de specialiștii din juriu ca fiind cel mai complex proiect din acest an, Project Calypso (2.0) constă dintr-un sistem inteligent de monitorizare a apei, care cuprinde și un sistem de avertizare în caz de inundație. Proiectul are la bază un micro-controller și o multitudine de senzori, fiind proiectat astfel încât să aibă o precizie bună și un raport calitate-preț excelent. Membrii echipei Team Atlas sunt Ștefan Șovea și Andrei Ventuneac, studenți în anul al II-lea la specializarea Calculatoare din cadrul Facultății de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor.

„Grija pentru mediu trebuie să reprezinte principala prioritate a companiilor din domeniul energiei. Proiectul nostru înglobează cunoștințe din domeniul ingineriei electronice, al tehnologiilor informaționale și energeticii, analizând date ce sunt comparate cu standardele europene, pentru a monitoriza și a analiza calitatea apei, dar și pentru a preveni eventualele calamități. Calypso are o utilizare generală, nefiind dedicat doar mediului industrial. Astfel, el poate fi utilizat de agenții, comunități locale sau instituții pentru care informațiile legate de curgerile de apă, lacuri sau zonele umede contează în luarea rapidă a unor decizii sau pentru protejarea populației”, au precizat cei doi studenți ai echipei câștigătoare.