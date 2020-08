Politic

Președintele Partidului Ecologist Român – filiala Suceava, Cătălina Vartic, și-a anunțat, joi, candidatura pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Suceava. În cadrul unei conferințe de presă, Cătălina Vartic a spus că încă de când a preluat președinția PER Suceava și-a stabilit un obiectiv clar, acela de a da Sucevei o voce.

Vartic consideră că Suceava a avut vocea sugrumată și toți cetățenii au simțit acest lucru. „În 30 de ani ne-am pus speranțele în generații întregi de politicieni că vor fi capabili să construiască aici un județ care să fie model pentru țară. Natura și istoria ne-au oferit tot ce ne trebuie și mai mult decât atât. Însă în ultimele luni ne-am ales cu apelative jignitoare, cum ar fi <Lombardia României>, pentru care nimeni nu dă socoteală și față de care nimeni nu ne-a apărat. Oamenii de aici au o voce care trebuie să fie auzită. Iar eu, alături de cei din jurul meu, îmi asum să îi aud și mai ales să îi ascult”, a spus Cătălina Vartic.

Ea consideră că în județul Suceava a venit rândul oamenilor pregătiți, cu experiență, care au coloană vertebrală și o voce puternică. „E timpul oamenilor care nu stau cu capul plecat și care nu scriu după dictare. Pentru acești oameni există Partidul Ecologist Român, filiala Suceava. Astăzi îmi prezint public candidatura pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Suceava din partea PER. Și stau în fața dumneavoastră și spun tare și răspicat că Suceava are o voce și Suceava nu tace”, a declarat lidera PER Suceava.

Ea a subliniat faptul că a trecut vremea baronilor, a stăpânilor, a tătucilor și a politicienilor care învârt județul pe degete. „Cei care mă cunoașteți știți că nu mă schimb după cum bate vântul. Și că nu mă abat de la valorile mele, normalitate, bun-simț și decență. Și știți că nu îmi este frică”, a mai spus Vartic. Ea și-a prezentat mai multe obiective pe care le va avea în calitate de președinte al CJ Suceava, precizând că în primul rând va depolitiza educația și sănătate, dar și că se va baza pe opinia specialiștilor pentru proiectele județene. „Nu voi numi la nivel județean oameni pe criteriul folosit până acum, acela de apartenență la un grup sau altul de interese. Nu voi tranzacționa nici un post care ar reveni Partidului Ecologist în urma unor negocieri și voi încuraja meritocrația și competiția. Voi introduce normalitatea, bunul-simț și decența în serviciile publice. Îi voi lăsa pe profesioniști să aibă ultimul cuvânt în toate proiectele județene. Voi face consultare publică pentru toate proiectele în care este implicat Consiliul Județean și voi implica în viața comunității membri de valoare care au stat de o parte și nu au vrut să se murdărească în amestecul dintre politică și administrație”, a arătat Cătălina Vartic.

Cătălina Vartic: „Vreau ca firmele străine din cauza cărora ne sunt rase pădurile și ne este poluat aerul să plece”

De asemenea, liderul PER Suceava a spus că își dorește ca cei plecați în afara țării să vină acasă nu doar în august sau la sărbători. „Vreau să vină acasă pentru că aici calitatea vieții este mai bună decât acolo, departe de familia și rădăcinile lor și da, aici vor găsi ușa deschisă și sprijin pentru a-şi face o casă, unde Consiliul Județean le va aduce utilitățile până la poartă. Și vor găsi un președinte de CJ care va încuraja orice mică afacere locală și o va promova peste tot”, a spus Vartic.

Ea a adăugat că își dorește ca Bucovina să fie legată de București, de litoral, de vestul mai dezvoltat al țării prin curse de avion, la prețuri decente, „nu nesimțite”, prin căi ferate și șosele moderne. ”Şi vreau să ne conectăm cu țările în care sunt plecați mulți suceveni, respectiv Belgia, Spania, Franța. Tot ca președinte al Consiliului Județean vreau să existe colaborare cu toate cultele din Suceava, am un proiect de suflet și vreau ca el să prindă viață. Astfel, vreau să încurajez femeile să intre în antreprenoriat și, de ce nu, în politică. Vreau să le arăt că nu trebuie să renunțe la carieră sau la visuri pentru a avea o familie fericită, că se pot obține toate acestea în același timp. Pentru libertatea şi încrederea mamelor vreau să nu existe nici un sat fără creșă, nici o unitate de cult fără să aibă alături un spațiu pentru after school”, a arătat președintele PER Suceava.

Cătălina Vartic a mai spus că va încuraja inițiativa privată locală, pentru că sunt deja prea multe experiențe ratate cu multinaționale care, „în schimbul unui pumn de arginți”, secătuiesc județul de resurse, resurse care se întorc prin importuri la noi ca produse finite cu valoare adăugată. Ea a mai adăugat că își dorește și parteneriate cu societatea civilă în domeniul asistenței sociale. „Mai mult, din funcția de președinte de CJ voi face tot ce ţine de mine pentru ca firmele străine din cauza cărora ne sunt rase pădurile și ne este poluat aerul să plece. Nu avem nevoie de firme alungate din țările lor, care fac afaceri de miliarde cu pădurea româneasca. Avem nevoie ca averea verde a județului să rămână pe aceste meleaguri şi să fie lăsată moștenire copiilor noștri”, a mai declarat Vartic. Ea a mai spus că lansează și o provocare către toți cei implicați în aceste alegeri, și anume realizarea unui pact județean pentru ecologie.