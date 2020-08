Mașinile rapide rămân o sursă de inspirație pentru producătorii de filme sau jocuri video. Seria “Fast & Furious” a adunat peste 5 miliarde de dolari la box office, în timp ce jocuri precum Need for Speed și Forza Horizon au o bază uriașă de fani. Seria NFS a ajuns la 24 de versiuni, cea mai nouă, Need for Speed Heat, fiind lansată în 2019. Nici fanii jocurilor de noroc nu au fost uitați, cei de le NetEnt lansând Drive: Multiplier Mayhem, unul din cele mai populare jocuri din oferta de păcănele la Vlad Casino - primul cazino online cu specific 100% românesc.

Multe dintre mașinile prezente în aceste filme și jocuri valorează sute de mii de euro, însă există automobile accesibile, sub 20.000 de euro, pentru orice fan al vitezei. Chiar dacă au ceva ani vechime, noi am alcătuit o listă cu 7 astfel de automobile pe care sigur vei dori să o explorezi.

Pontiac GTO 2004-2006

Nu designul este punctul forte al acestei mașini, ci capacitatea de a dezvolta cel puțin 350 de cai putere. Plus nostalgia abrevierii “GTO” (Gran Turismo Omologata), care amintește de modelele celor de la Pontiac din anii 60. În condițiile în care General Motors a renunțat să mai producă mașini Pontiac din 2010, să deții un Pontiac GTO 2004-2006 nu înseamnă doar să ai un automobil de putere destul de ieftin, ci și o mașină de colecție.

Chevrolet Camaro SS 2010-2015

Rămânem la producătorul american General Motors și ne îndreptăm atenția spre Chevrolet Camaro SS 2010-2015, o mașină capabilă să ridice acul la 178 km/h în doar 13 secunde. Designul foarte atrăgător a făcut ca franciza filmelor Transformers să utilizeze conceptul mașinii pentru celebrul personaj Bumblebee.

Chevrolet Corvette C5 1997-2004

Chevrolet Corvette C5 este o mașină sport cu un design unic și o reputație care spunea că doar indivizii bogați și-o permit. Au trecut anii însă și Corvette C5 1997-2004 este acum o mașină la un preț accesibil tuturor.

BMW M3 E46 2000-2006

BMW M3 a impresionat din prima publicul, rămânând și astăzi una dintre cele mai apreciate mașini de la producătorul german. Așteptările erau mari de la BMW M3, iar modelul acesta nu a dezamăgit - linii musculoase, prize de aer generos dimensionate și capotă din aluminiu. Și 343 de cai putere sub capotă, la 7.900 de rotații pe minut și un moment maxim de 365 Nm la 4.900 de rotații pe minut.

Ford Mustang GT 2005-2014

Cu un motor de 4.6L V8, care dezvoltă 300 de cai putere, Ford Mustang GT este o “rachetă” cu un aspect incredibil, apreciat în multe filme sau jocuri. Numele se trage de la avionul de vânătoare P-51 Mustang din al Doilea Război Mondial, al cărui fan era stilistul mașinii, Pres Harris.

Subaru WRX STi 2008-2010

Design impecabil, putere peste măsură! Cam așa se prezintă și acum Subaru WRX STi 2008-2010, chiar dacă a trecut peste un deceniu de la prima reprezentație. Model de raliu, Subaru WRX STi poate ajunge de la 0 la 100 de km/h în sub 5 secunde.

Mitsubishi Lancer Evolution 2008-2016

Producătorul japonez a dorit un concurent direct la Subaru WRX STi și, cel puțin în privința puterii, a reușit să fabrice un model la fel de bun. Mitsubishi Lancer Evolution ajunge de la 0 la 100 de km în doar 4,9 secunde, cu 291 de cai putere sub capotă. Interiorul poate că nu se ridică la standarde de 2020, dar Mitsubishi Lancer Evolution rămâne o variantă viabilă pentru amatorii de adrenalină.