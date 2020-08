Proiect

La Putna a avut loc recent o clacă la care au participat zeci de voluntari, scopul fiind acela de a unge cu lut „casa Aionițoaie”, salvată de la demolare de francezul Pascal Garnier.

Voluntarii au muncit pe brânci, din zori până seara târziu. Au frământat lutul, au învățat cum se unge cu lut o casă, lucru deloc ușor. Pe lângă Pascal Garnier, la organizarea acestei mobilizări de voluntari au contribuit și conferențiar universitar dr. Carmen Chasovschi, de la Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava, Magda Grădinariu, preşedinta Asociaţiei „iaBucovina”, și Daniela Bălăuţă din cadrul Bucovina Brunch - Ţara Autentică – Putna, alături de alți colaboratori.

Mobilizare

„Casa Aionițoaie” a fost găsită de studenții suceveni de la Facultatea de Științe Economice și Administrație Publică - USV Suceava,în anul 2013, în cadrul proiectului în teren „Salvează Satul Bucovinean. Adoptă o Casă”.

Salvată de la dărâmare de Pascal Garnier, casa a fost mutată și reamplasată în cadrul evenimentului „Bucovina Brunch”, desfășurat în anii 2018 și 2019.

„Acum a fost unsă cu lut în interior, la clacă. Coordonator al activităților din Putna și salvatorul casei este Pascal Garnier de la Agence Tara Autentica&Asociația de Dezvoltare Locală Putna. Parteneri pe parcursul proiectului: Asociația <iaBucovina> (iabucovina.com), Centrul de Resurse și Cercetare în Turism - CERC TOUR din cadrul Universității <Ștefan cel Mare> din Suceava- Facultatea de Științe Economice și Administrație, Asociația pentru Turism Bucovina, Muzeul Național al Bucovinei, Primăria Putna.Mulțumim tuturor voluntarilor. Nu a fost ușor, dar ce bucurie că mai sunt oameni care știu cum se fac toate lucrurile astea!”, a spus conferențiar universitar dr. Carmen Chasovschi.

Salvarea casei bătrânești

Vă reamintim că în august 2018 a avut loc oamplă acţiune de salvare a unei case bătrâneşti, purtând denumirea de „casa Aioniţoaie”. La evenimentul organizat de Asociaţia ”iaBucovina”, împreună cu mai mulţi parteneri, participanţii au demontat şi depozitat o casă tradiţională de lemn din localitate, pentru ca ulterior aceasta să fie amenajată ca muzeu.Întreaga acţiune a fost organizată pe mai multe ateliere, împreună cu colaboratori ai asociaţiei din cadrul Muzeului Bucovinei - Secţia de Etnografie, Pascal Garnier şi Daniela Bălăuţă din cadrul Bucovina Brunch - Ţara Autentică – Putna, Centrul de Resurse şi Cercetare în Turism/Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava şi alţii.

Casa veche din centrul satului, alături de alte frumoase case din lemn, dintre care unele au dispărut, au constituit dintotdeauna atracţia pentru turiştii care au trecut prin Putna. Francezul Pascal Garnier ne-a povestit în 2018 ce l-a determinat să acţioneze în acest fel și să salveze „casaAionițoaie”: „De fapt ideea a pornit de la o casă care a ars în Putna, pentru care eu personal am suferit foarte mult atunci. Era o casă superbă şi imediat după asta, pe acel loc a răsărit o vilă cu tablă şi inox. Mie mi se pare că am pierdut mult atunci în Putna şi pe partea de patrimoniu şi pe partea de istorie, acea casă bătrânească povestind multe despre locuri şi despre oameni, spre deosebire de casa nou construită, care nu povesteşte despre nimic. Din acest motiv, am vrut ca această casă veche să nu aibă aceeaşi soartă şi, la un moment dat, am aflat din întâmplare că terenul fusese vândut după ce doamna care trăia în casă a murit. Aşa am aflat apoi că bărbatul care cumpărase terenul nu era interesat de casă şi voia să o dărâme. I-am spus că suntem interesaţi de casă şi i-am făcut o propunere, reuşind să ne înţelegem să cumpărăm casa în toamna anului trecut. Ne-am înţeles atunci să o lăsăm pe teren, până vom reuşi să o strămutăm în altă parte, şi iată că astăzi reuşim să o salvăm.”

Pe lângă casă au fost salvate şura casei Aioniţoaie, un cazan de ţuică şi o moară funcţională, astfel că la Putna va renaște o gospodărie ţărănească autentică. Casa va fi muzeu și centru de interpretare a tehnicilor de construcție tradițională din Bucovina. Pe pagina de Facebook – Clacă în Bucovina - veți descoperi imagini și impresii de la „claca din Putna”, de la „casaAioniţoaie”.