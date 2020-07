Primăria Suceava

Amenajarea locurilor de parcare de prin cartiere, precum și a căilor de acces aferente, de printre blocuri, un proiect demarat în urmă cu patru ani de conducerea Primăriei Suceava, a dus la reabilitarea și modernizarea a aproape 3100 de locuri de parcare.

O informare în acest sens a fost pregătită de către viceprimarul Lucian Harșovschi, care s-a ocupat de acest proiect de la inițiere până la punerea în practică.

“Un proiect cerut de suceveni este cel al parcărilor de reședință. Avem o informare exactă în privința locurilor de parcare făcute an de an, în perioada 2016 – 2020. În 2016, când a demarat acest proiect, au fost făcute 281 de locuri de parcare, la jumătatea lui 2017 ne-am blocat din cauza unei ofensive în Consiliul Local, încât au rezultat doar 441 de locuri de parcare, în 2018, tot blocați, nu am avut cum face decât 156, iar în 2019, scăpând de blocaj, prin modificarea Codului Administrativ, s-au făcut 1574. Anul acesta, până în prezent avem amenajate 629 de locuri de parcare și continuăm”, a spus Lucian Harșovschi.

În total, în cei patru ani s-au reabilitat și modernizat 3081 de locuri de parcare.

Vă prezentăm lista acestora, cu locațiile în care s-au efectuat lucrările de infrastructură rutieră și pietonală aferente:

ANUL 2016

- Parcare zona pieții George Enescu, bl. E16 - 2 452 mp (91 locuri )

- Parcare strada Luceafărului, bl. E60, E 61 - 1 168 mp (46 locuri )

- Parcare zona George Enescu Bloc E63 - 115 mp (20 locuri)

- Parcare Calea Obcinilor, bl. T64 - 850 mp (50 locuri)

- Parcare strada Vasile Bumbac - 945 mp (34 locuri)

- Strada Universității (pompieri) - 100 mp (11 locuri)

- Strada Trandafirilor - 280 mp (29 locuri)

Total locuri de parcare anul 2016: 281

ANUL 2017

- Parcare zona hotel Bucovina - 1 612 mp (44 locuri+ parcare autocar)

- Parcare strada Florilor, bl. 10 - 1 393 mp (50 locuri)

- Parcare b-dul 1 Mai, bl. P - 1 183 mp (35 locuri)

- Parcare Moto Velo, bl. T64 - 1 339 mp (47 locuri)

- Parcare zona George Enescu, bl. E68- E 80 - 700 mp (33 locuri)

- Parcare zona George Enescu, bl. E66- E 67 - 900 mp (26 locuri)

- Parcare și acces zona George Enescu, LPS - 535 mp (9 locuri)

- Parcare strada Saturn, bl. E 21 - 682 mp (45 locuri)

- Parcare Spital Bethesda, bl. 61, 72, 71 - 905 mp (23 locuri)

- Parcare strada Prieteniei, bl. 137 - 210 mp (14 locuri)

- Parcare strada Prieteniei, bl. 144 - 340 mp (42 locuri)

- Parcare strada Scurtă - (72 locuri)

Total locuri de parcare anul 2017: 441

ANUL 2018

- Parcare MPO, intersecție Mărășești - 1 625 mp (76 locuri)

- Parcare vizavi de Poliția Județeană - 652 mp (28 locuri)

- Parcare strada Horia, Cloșca, Crișan, bl.9 - 1 098 mp (36 locuri)

- Parcare Biserica Sf. Dumitru - 199 mp (16 locuri)

Total locuri de parcare anul 2018: 156

ANUL 2019

- Parcare Curtea Domneasca la “Sf. Dumitru”- 479 mp (20 locuri)

- Parcare zona “ALBINA”, bl. T29 - 1 638 mp (99 locuri)

- Parcare zona “BIOTEST”, bl. T33 - 1 100 mp (55 locuri)

- Parcare zona George Enescu bl. T33 - 303 mp (16 locuri)

- Parcare b-dul George Enescu, bl. T90 - 1 213 mp ( 48 locuri)

- Parcare b-dul George Enescu, bl. T7 (Bebelusul) - 411 mp (17 locuri)

- Parcare piața Ițcani - 494 mp (18 locuri)

- Parcare strada Măgurei, bl. F11-F14 - 905 mp (46 locuri )

- Parcare strada Măgurei, bl. I6 -I4 - 422 mp (22 locuri)

- Parcare strada Măgurei, bl. I6 - 417 mp (26 locuri)

- Parcare strada Măgurei, bl. I2 -I4 - 735 mp (37 locuri)

- Parcare strada Victoriei, bl. E16-E18 - 568 mp (45 locuri)

- Parcare After school (vis-a vis bloc E18) - 225 mp (13 locuri)

- Parcare strada Victoriei, bl. IRE - 356 mp (9 locuri)

- Parcare strada Victoriei, bl. F10 - 500 mp (19 locuri)

- Parcare strada Viitorului, bl. P1 - 567 mp (16 locuri)

- Parcare strada Viitorului, bl. H1, H2, H7 - 650 mp (184 locuri)

- Parcare Taylan - 2 296 mp (107 locuri)

- Parcare Theodor Stefanelli, bl. 7 - 796 mp (22 locuri)

- Parcare strada Grigore Ureche (intre blocuri) - 1 185 mp (94 locuri)

- Parcare strada Grigore Ureche - (109 locuri)

- Parcare strada Meseriașilor - 140 mp ( 14 locuri)

- Parcare strada Plăieșilor - 523 mp (114 locuri)

- Accese și parcare strada Victoriei, bl. G3- G2 - 981 mp (25 locuri)

- Parcare Anastasie Crimca - 493 mp (56 locuri)

- Parcare strada Trandafirilor (longitudinal) - 204 mp (34 locuri)

- Parcare strada Gavril Tudoraș bl B7 - 331 mp (7 locuri)

- Parcare strada Gavril Tudoraș bl E21- E22 - 2 067 mp (69 locuri)

- Parcare strada Stațiunii bl. E18- E20 - 901 mp (25 locuri)

- Parcare strada Dimitrie Onciu, Bl L3 - 1 722 mp (52 locuri)

- Parcare strada Zorilor - (138 locuri)

- Parcare strada Stațiunii bl. E5 - 225 mp (18 locuri)

Total locuri de parcare anul 2019: 1574

ANUL 2020

- Parcare strada Zorilor, Școala Gimnazială Nr. 4, bl. E26 - 375 mp (54locuri)

- Parcare strada Bistriței, bl. H1 - 370 mp (43 locuri)

- Parcare strada Viitorului, bl. D10 - 565 mp (52 locuri)

- Parcare strada Stațiunii, bl. D5-D8 - 400 mp (42 locuri)

- Parcare strada Rândunicii, bl. B 37, B34 - 1 278 mp (113 locuri)

- Parcare strada Brândușei, bl. 35, bl. 34, bl 32, bl 31 - 1 563mp (109 locuri)

- Parcare strada Pictor Șerban - Rusu Arbore ANL - (216 locuri)

Total locuri de parcare anul 2020: 629