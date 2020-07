Sub coordonarea PS Damaschin

Aparatură medicală în valoare de 50.000 de euro, achiziționată de Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților, sub coordonarea Preasfințitului Damaschin Dorneanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, a fost predată recent spitalelor din Suceava, Rădăuți și Fălticeni. Este vorba de 10 monitoare de funcții vitale ATI Vista 120 S, un electrocardiograf, 5 seringi automate (injectomate), un Holter EKG și 5 tensiometre.

Toate aceste donații fac parte din proiectul umanitar „Alături la greu. Ajutăm Suceava”, inițiat și coordonat de Preasfințitul Damaschin Dorneanul, prin care s-au obținut fonduri de peste 100.000 de euro, cu ajutorul cărora s-a achiziționat aparatură medicală și echipamente de protecție pentru spitalele județului Suceava, în contextul pandemiei cauzate de Covid-19.

Rodul faptelor bune

În mai puțin de două luni, echipa „Alături la greu” a reușit, cu ajutorul și bunăvoința de care au dat dovadă toți donatorii, să achiziționeze aparatură medicală pentru spitalele din Suceava (aparate de monitorizare a funcțiilor vitale, ventilatoare, concentratoare de oxigen, ecograf portabil etc.), a oferit spitalelor echipamente de protecție (combinezoane, halate, viziere, măști, mănuși, cizme etc.),a împărțit pachete celor aflați în nevoie, prin intermediul celor peste 35 de voluntari implicați în proiectul „Alături la greu”.

„Cei din spital au primit pachete de paști cu pască, cozonaci, plăcinte, alimente, apă etc. Prietenii noștri din mediul online <au primit> cu bucurie 3 proiecte video, îmbărbătând astfel bucovinenii în momentele grele. În ziua praznicului Izvorul Tămăduirii au fost împărțite sticle de agheasmă celor aflați în suferință, iar în Duminica Intrării Domnului în Ierusalim pacienții au primit ramuri binecuvântate. Am oferit suport spiritual în Săptămâna Patimilor și în Săptămâna Luminată punând la dispoziție, în format digital, slujba Deniilor și rugăciuni pentru cei de acasă”, au transmis reprezentanții Arhiepiscopiei.

Voluntari

Grupul de inițiativă al proiectului umanitar „Alături la greu” a pornit din partea Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, cu binecuvântarea Preasfințitului Damaschin Dorneanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, căruia i s-au alăturat Asociația Provita Bucovina și Asociația Tinerilor Ortodocși Suceveni. Primul proiect de pe această platformă a fost”Împreună, ajutăm Suceava!”. „Alături la greu” este o platformă web care, sub ocrotirea Bisericii, reunește voluntari inimoși care-și propun două obiective: să sprijine cadrele medicale din Suceava cu aparatură și echipamente de protecție și să sprijine persoanele vulnerabile (bătrâni, bolnavi, persoane fără ajutor) cu hrană și medicamente la domiciliu. Oamenii carevor lucra în continuarela platforma „Alături la greu!” sunt voluntari care s-au adunat împreună pentru a sprijini și mai mult acțiunile umanitare ale Bisericii.Arhiepiscopia Sucevei şi Rădăuţilor a demarat această campanie de strângere de fonduri, „Alături la greu”, pentru a veni în sprijinul sistemului sanitar din judeţ (care se confrunta la acea vreme cu cele mai multe cazuri de Covid-19 din România), după ce, la începutul lunii aprilie, Arhiepiscopia a donat spitalului sucevean aparatură medicală în valoare de 100.000 de euro.

Donații

A fost o muncă de echipă, „sub coordonarea Presfințitului Damaschin Dorneanul și cu binecuvântarea Preamilostivului Dumnezeu”, susțin voluntarii. „Exemplul de viață milostivă a Înalpreasfințitului Pimen ne-a fost pildă, iar cuvintele sale ne-au întărit. Astfel am reușit să fim alături la greu de semenii noștri, precum ne-a învățat prin toată viața Sa.Încă o dată amintim că un sprijin important (20.000 euro) a venit din partea fondului Filantropia al Patriarhiei Române, împlinind scopul nostru de 100.000 de euro. Mulțumim din suflet pentru ajutorul acordat lucrării noastre.Dumnezeu să răsplătească dragostea tuturor și să ne ocrotească. Fapta bună nu are margini, nu are limite.

Fiți mai departe buni și împărțiți bunătate, ca să vi se lumineze viețile”, au transmis oamenii care au pus mult suflet în proiectul „Alături la greu. Ajutăm Suceava”.

Mesaj pentru bucovineni

Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul a spus în repetate rânduri că Arhiepiscopul Pimen a fost dintotdeauna săritor la nevoile semenilor, „frații mai mici ai lui Hristos”, cum amintea deseori, și că este un model pentru cei care îi duc misiunea mai departe. „Îi rog din suflet pe credincioșii din Bucovina: Nu vă pierdeți nădejdea! Aș mai zice că ne implicăm pentru că acum e vreme și de rugăciune, dar și de acțiune. Faptele bune sunt mai primite atunci când și acolo unde este nevoia mai mare. Și o facem cu nădejdea că Domnul va primi zbaterea aceasta, a tuturor, ca semn de dragoste față de aproapele. Și ca semn de pocăință. Pentru care să se milostivească Dumnezeu”, spunea la un moment dat părintele Damaschin Dorneanul. În plină pandemie, ierarhul a transmis un mesaj pentru credincioșii bucovineni greu încercați, mesaj care pe mulți i-a ajutat să meargă mai departe, să nu se lase doborâți de boală, de frică, de deznădejde: „Spun cu durere, dar și cu multă nădejde: deși ne e greu, să punem în inimă credința tare că nimic nu se întâmplă fără știința și îngăduința lui Dumnezeu. Și, pe cât de mare va fi pocăința noastră, mărturisirea neputinței noastre înaintea Lui, pe atât de repede va veni și izbăvirea. Domnul vrea întoarcerea noastră către El. Și cu El fiind, moartea nu mai are putere. El este Viața și Lumina și Izbăvirea noastră. Și a promis că va fi cu noi, în toate zilele, până la sfârșitul veacurilor. Și îi rog, din suflet, pe credincioșii din Bucovina: Nu vă pierdeți nădejdea! Cu noi este Dumnezeu, așa cum cântăm în Postul Mare! Se fac rugăciuni în toate mănăstirile și bisericile pentru voi! Chemați și voi în rugăciune pe Maica Domnului, pe toți sfinții și pe sfinții care ocrotesc Bucovina: Sfântul Voievod Ștefan, Sfinții Ierarhi Leontie și Iacob Putneanul, Sfinții Cuvioși Daniil Sihastru și Sila, Paisie și Natan. Ei vor mijloci pentru noi înaintea Domnului! Cu smerenie, dragoste și nădejde unul pe altul întărindu-ne, birui-va, încă o dată, Viața!”.

Fii aproape la greu!

Membrii echipei „Alături la greu”, umăr la umăr cu Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, vor să continue să facă bine, să ajute oamenii atunci când au mai mare nevoie. „Suceava are oameni buni, calzi, deschiși, inimoși. Aceștia v-au fost de multe ori gazde minunate. Aici, în Bucovina, v-ațigăsit odihnă pentru trup, iar mănăstirile v-au dăruit liniște pentru suflet. Ochii vi s-au bucurat de frumusețea unui ou încondeiat, a portului tradițional bucovinean sau a unei picturi minunate de biserică. Acum, Suceava are nevoie de noi! Suferința, frica și neliniștea vor fi mai ușor depășite de suceveni dacă nu se vor simți singuri. Fii aproape la greu! Împreună, ajutăm Suceava!”, a fost mesajul transmis de Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, episcopul vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, la începutul campaniei umanitare, mesaj care este valabil și astăzi, când ne aflăm în stare de alertă. Chiar dacă numărul bolnavilor COVID-19 a mai scăzut la Suceava, pericolul nu a trecut și este nevoie de solidaritate, de corectitudine în păstrarea regulilor de igienă și distanțare socială, de credință și multă rugăciune.